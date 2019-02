Sardegna | i flussi | “Un voto su 4 è rimasto al M5s Gli altri astenuti o a destra E una

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 febbraio 2019) Ex elettori che hanno scelto di astenersi e sostenitori pentiti passati a votare il centro. È lì che è finita la grande maggioranza – più del 50% – degli elettori del Movimento 5 stelle alle ultime elezioni regionali in. A dimostrarlo è un’analisi deielettorali compiuta su Sassari e Cagliari dall’Istituto Cattaneo per il quale “la perdita di voti rispetto all’exploit del 4 marzo appare impressionante” e riduce il M5s “a un partito di rango secondario” e “segnalerebbe anche un momento di difficoltà politica“.L’analisi sul M5s – Secondo il Cattaneo, infatti, i ‘fedeli‘ che hanno confermato il proprio voti ai grillini sono stati il 25% a Sassari e solo il 19% a Cagliari. Un numero inferiore a quello dei “disillusi“, ovvero coloro che hanno scelto l’astensione: sono il 33% a ...