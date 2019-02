Salone di Ginevra | le novità per Alfa Romeo Giulietta

Jeep - tutte le imperdibili novità al Salone di Ginevra 2019 [FOTO] : La nuova gamma “S” targata Jeep esalta l’anima sportiva e prestazionale del brand Il marchio Jeep presenta importanti novità di prodotto all’89esima edizione del Salone internazionale dell’automobile di Ginevra. Il 2018 è stato il miglior anno in assoluto per il marchio Jeep in Europa e la maggior parte dei mercati del continente hanno stabilito record di vendita, tra cui Italia, Germania, Spagna, Francia, ...

Al Salone Ginevra riflettori su Concept 508 Peugeot Sport : Per questa Concept-car, Peugeot Sport ha attinto all'esperienza acquisita con due prototipi elettrificati che erano già dei precursori: la 208 HYbrid FE , 2013, che garantiva prestazioni a livello di ...

Bugatti : la sorpresa per il Salone di Ginevra è una moderna Atlantic? [TEASER] : La supercar, che sarà realizzata in soli 20 esemplari, propone le specifiche tecniche della Chiron Sport ed è caratterizzata dalla carrozzeria in acciaio blu opaco impreziosita dai dettagli in bianco,...

Auto : al Salone di Ginevra 2019 - 4 nuovi modelli ibridi plug-in per Audi [GALLERY] : 1/10 ...

Al Salone di Ginevra Citroën celebra 100 anni di innovazione : Naturalmente lo stand ospita il meglio della produzione attuale compreso il nuovo sport utility vehicle C5 Aircross, che all'inizio del prossimo anno sarà il primo modello a proporre un'offerta del ...

Nuova Peugeot 208 pronta al debutto del Salone di Ginevra anche in versione elettrica : La Nuova e-208, è riconoscibile per la mascherina in colore con la carrozzeria e dispone di tre diverse modalità di guida: eco, normal e sport. Con le batterie da 50 kWh garantite 8 anni o 160.000 km ...

Salone di Ginevra - Cupra festeggia il primo anno con Formentor : L'89° edizione del Salone di Ginevra è alle porte, aprirà ad un pubblico proveniente da tutto il mondo dal 7 al 17 marzo e darà spazio a tutte le Case automobilistiche di parlare di sé, presentando ...

Salone di Ginevra - Peugeot 508 Sport Engineered - sportiva e ibrida : Più bassa e larga rispetto a Peugeot 508 per come la conosciamo, la Peugeot Sport Engineered Concept ricorre a carreggiate 24 millimetri più larghe davanti e 12 millimetri dietro . Setup che supporta ...

Salone di Ginevra - Kia a trazione elettrica : Al Salone di Ginevra 2019, Kia presenterà una concept car elettrica. Non ci sono nome e caratteristiche tecniche, ma solo un teaser che mostra una macchina dal carattere sportivo. Con questo prototipo ...

Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra - cosa c’è di nuovo (e gli anniversari) : Salone di Ginevra 2018Salone di Ginevra 2018Salone di Ginevra 2018Salone di Ginevra 2018Salone di Ginevra 2018Salone di Ginevra 2018Salone di Ginevra 2018Salone di Ginevra 2018Secondo un’indagine condotta da Autovista Group, nel 2019 il Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra si colloca al primo posto tra gli Show dedicati al settore auto nel mondo. Occhi puntati dunque sull’89° edizione che ci mostrerà i modelli del futuro. ...

Auto – Salone di Ginevra 2019 : tutti i segreti della kermesse dell’anno [FOTO] : La kermesse ginevrina porterà in dote oltre 100 anteprime mondiali ed europee Fra poco meno di due settimane aprirà i battenti il Salone di Ginevra 2019, che si svolgerà dal 7 al 17 marzo e considerata la più importante manifestazione del settore Automotive. La kermesse ginevrina porterà in dote oltre 100 anteprime mondiali ed europee, oltre ad essere la sede prescelta della premiazione “Car of the Year 2019“. La cerimonia di inaugurazione ...

MINI : al Salone di Ginevra sarà esposta la nuova John Cooper Works GP [FOTO e VIDEO] : 1/13 ...

Da Fca un miliardo ai soci. Ginevra - no dei big al Salone : finita un'attesa lunga quasi dieci anni. Fca torna al dividendo e distribuirà quasi un miliardo ai soci. L'annuncio arriva in un momento delicato per l'industria dell'auto stretta tra dazi, Brexit, ...

Salone di Ginevra - Tante novità per l'edizione 2019 - VIDEO : Tredici giornate, settanta novità e le creazioni di ben 180 costruttori. l'edizione numero 89 del Salone di Ginevra, appena presentata a Milano, si annuncia ricca come sempre. Ad aprire lesposizione sarà come ogni anno lassegnazione del premio Car of The Year, in programma per il pomeriggio del 4 marzo. Il 5 e il 6 saranno le giornate riservate alla stampa, durante le quali verranno svelate moltissime novità, tra oncept e nuovi ...