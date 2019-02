L' Epoca della natura ibrida

Automobilismo : a Cortina 50 auto d'Epoca al via della WinteRace 2019 (2) : (AdnKronos) - Prestigiosi i premi messi in palio da sponsor e organizzazione tra cui un lingotto d'oro da 100 grammi e un prezioso orologio “Laureato 42 mm” della Girard-Perregaux. Giovedì 28 febbraio, giorno di apertura del carnevale, le vetture della WinteRace sfileranno con le maschere dei Sestie

Automobilismo : a Cortina 50 auto d'Epoca al via della WinteRace 2019 : Cortina, 8 feb. (AdnKronos) - Saranno cinquanta le vetture costruite entro il 1976 che prenderanno parte alla VII^ edizione della WinteRace. La “Superclassica ACISPORT” è tra le gare di regolarità più attese del calendario invernale. Tra gli iscritti, anche equipaggi “under 30” e “femminili”, da ann

Le ossa della Nunziatura sono di Epoca imperiale. Pietro Orlandi : “Perché le hanno collegate a Emanuela?” : Le ossa ritrovate nei sotterranei di via Po, a Roma, risalgono a un'epoca compresa tra il 90 e il 230 dopo Cristo. Lo hanno appurato gli scienziati a cui è stato affidato l'esame dei resti umani rinvenuti lo scorso ottobre in via Po, a Roma. La delusione di Pietro Orlandi: "Perché il ritrovamento è stato collegato a mia sorella Emanuela".Continua a leggere

Il 23 gennaio muoiono Edvard Munch e Salvador Dalì : due spiriti contrapposti - simboli della stessa Epoca : L’uno nel 1944 l’altro nel 1989: il 23 gennaio morivano, a distanza di quarantacinque anni, Edvard Munch e Salvador Dalì. Arte, vita, sofferenza e tempo si sono palesati nelle loro opere in modi diversi, quasi contrapposti. Ma nonostante ci sia quasi mezzo secolo a separare i loro capolavori, Dalì e Munch hanno raccontato entrambi lo stesso uomo: insensato, irrazionale e solo.Continua a leggere

Ritira dall'officina la Fiat 500 d'Epoca - ma si schianta e muore davanti agli occhi della moglie : Quella fiammante Fiat 500 rossa vintage era la sua passione e voleva riportarsela a Pescara. L'aveva appena Ritirata da un'officina di Pollutri ma giunto sul ponte di Valle Grotte, in territorio di ...

Il gilet ovvero la bandiera nell’Epoca della sua riproducibilità tecnica : Siamo ad una svolta epocale. Chi ha studiato l’uso del gilet per ottenere visibilità politica meriterebbe un Nobel in Semantica, se esistesse. Ci manca molto Umberto Eco, che sicuramente avrebbe letto e spiegato questo fenomeno in maniera esemplare. Ci manca molto Zygmunt Baumann, che avrebbe ritrovato negli eventi la solidità delle sue teorie. Ci manca molto Gianroberto Casaleggio che avrebbe urlato Eureka, perché anche le sue idee avrebbero ...

Generazioni a confronto : voci - dati e parole sulle trasformazioni sociali nell'Epoca della tecnoliquidità ebook su cyberbullismo ed uso del ... : Un ebook , rilasciato in licenza creative commons, in free download, per parlare di uso del digitale, cyberbullismo, buone pratiche per un uso consapevole della rete da parte dei minori, a partire da ...

Le ansie e i dolori della Romania alle prese con un semestre europeo Epocale : Roma. La Romania voleva arrivare pronta, nonostante tutto, alla presidenza del semestre europeo. Per essere degna di questa famiglia numerosa e turbolenta aveva fatto qualsiasi cosa e i suoi primi anni dentro l’Europa sono stati caratterizzati da continue iniziative per promuovere i valori europei e

Black Mirror - Bandersnatch e i prodromi della tv interattiva : l'Epoca dell'estetica ipertestuale : Arriva in ritardo di tre giorni il regalo di Natale di Netflix ai suoi abbonati. Si chiama Bandersnatch ed è un episodio speciale della fortunatissima serie Black Mirror, acquisita dal colosso americano dello streaming online nel 2015. In cosa si differenzia dagli altri titoli della serie? Non è uno speciale natalizio, come quello diffuso online in Regno Unito nel 2014, ma un esempio di film interattivo: lo spettatore, governando il ...

Italia 2018 : l'anno della rivoluzione La nuova Epoca di Salvini e Di Maio : Feste natalizie, tempo di bilanci. Come sarà ricordato in Italia l’anno 2018 per la politica? Indubbiamente quest’anno ha segnato una netta cesura con il passato e non solo quello recente. È stato un anno di forti cambiamenti, di discontinuità, di innesti di nuove idee, di visibilità internazionale finalmente ritrovata. Non per niente si è parlato di nascita della Terza Repubblica... Segui su ...

