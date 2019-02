L’Azienda di Cristiano Chiesa-Bini è un racconto pragmatico

“L’Azienda” il romanzo di Cristiano Chiesa-Bini : L’Azienda è un romanzo utopico e realistico di Cristiano Chiesa-Bini. L’autore, che ha esordito nel 2015 col saggio “…è una bella DOMANDA!”, catapulta il lettore nel 2055, un tempo non troppo lontano dove, come immaginato da Orwell, la popolazione è tenuta sotto controllo dal sistema: sopra tutti e tutto, il grande cervello organizzativo dell’Azienda, che appiana le differenze individuali per garantire l’assenza di conflitti. ...