Juventus com | UFFICIALE | Audero ceduto alla Sampdoria | il comunicato

Juventus.com : ecco quando la Juve tornerà ad allenarsi : Juventus.com- Massimiliano Allegri ha concesso due giorni di riposo dopo le fatiche bianconere nei match contro l’Atletico Madrid e contro il Bologna. 48 ore di tregua per ricaricare le pile in vista della seconda parte di stagione, la quale si annuncia decisiva già dalla prossima sfida di campionato contro il Napoli e in vista del […] More

Juventus.com - statistica storica per i bianconeri : arriva il nuovo record! : Juventus.com- Come riportato dal sito ufficiale della Juventus, con la vittoria dei bianconeri nel match di ieri pomeriggio contro il Bologna, la Vecchia Signora è l’unica squadra ad aver vinto 22 partite su 25 partite nel corso del campionato di Serie A. Un record storico pronto a migliorarsi ancora di più: “La vittoria di ieri […] More

Malattia Vialli - l’ex Juventus commuove : “dovrete sopportarmi per molto tempo” : Malattia Vialli – “Mi immagino che quando la giuria ha deciso di premiare me, avranno detto ‘diamolo a Vialli, che magari l’anno venturo e’ troppo tardi’. A proposito di cancro, io sto bene, tutto procede bene. Non e’ stato un periodo bellissimo, ce la sto mettendo tutta e mi sto preparando meglio rispetto a quando giocavo a calcio. Ce la sto mettendo tutta e credo che dovrete sopportarmi per molto ...

Napoli-Juventus - San Paolo riaperto ai tifosi bianconeri. Il comunicato : Napoli-Juventus – La SSNC ha diramato un comunicato ufficiale che, di fatto, sancisce la riapertura del San Paolo ai tifosi bianconeri. I tifosi della Juve muniti di tessera del tifoso, a prescindere dal luogo di residenza, potranno acquistare i biglietti per il match contro il Napoli, senza alcuna limitazione. Il comunicato ufficiale del Napoli sul […] More

Juventus.com – Le condoglianze alla famiglia Agnelli per la scomparsa di Marella : Juventus.com – Sul sito ufficiale della società bianconera, questo il commosso messaggio per la scomparsa di Marella Agnelli. alla vigilia della sfida contro il Bologna, questo il comunicato della società. Juventus.com – La Juventus saluta Marella Agnelli “La Juventus saluta con commozione Donna Marella, che ci ha lasciato oggi. Nata a Firenze, Marella Caracciolo di […] More

La Liga Atletico Madrid : come affronterà il Villarreal dopo la vittoria con la Juventus? : dopo la vittoria in Champions con i bianconeri, i Colchoneros se la vedranno al Wanda Metropolitano con il Villarreal. Simeone ha pochi dubbi sulla formazione. In un clima disteso dopo l’ottima prestazione mostrata in Champions League contro la Juventus, l’Atletico Madrid si appresta a sfidare domani pomeriggio alle 16.15 e ancora una volta al ”Wanda Metropolitano” il Villarreal, reduce dal 3-0 contro il Siviglia nello ...

Morte Marella Caracciolo - il messaggio della Juventus : “il popolo bianconero saluta commosso la vedova di Gianni Agnelli” : Marella Caracciolo in Agnelli è deceduta oggi all’età di 92 anni, il messaggio di cordoglio della Juventus “La Juventus saluta con commozione Donna Marella, che ci ha lasciato oggi. Nata a Firenze, Marella Caracciolo di Castagneto nel 1953 sposò Gianni Agnelli, e restò al suo fianco fino al 2003, anno della sua Morte. Presidente Onorario della Pinacoteca “Giovanni e Marella Agnelli”, Donna Marella è stata membro ...

L'Atletico Madrid attacca la Juventus : "Potente e influente come il Real Madrid" : Il 12 marzo all'Allianz Stadium la Juventus di Massimiliano Allegri tenterà l'impresa contro L'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. I colchoneros hanno vinto con gran merito l'andata per 2-0 e solo ...

Bologna-Juventus streaming live - ecco dove e come vedere il match : Bologna Juventus streaming live , ecco dove e come vederla ecco gli highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Diretta Bologna Juventus live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match live La sfida tra Bologna-Juventus sarà trasmessa su Sky Sport(canale 202) e Sky Sport 251 e, dunque, potrà essere seguita in streaming […] L'articolo Bologna-Juventus streaming live, ecco dove e come vedere il match proviene da ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Telecom Italia a +3 - 7% - Juventus a +2 - 1% - 22 febbraio 2019 - : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari si muove in rialzo. Sul listino principale svetta Telecom Italia. Rimbalza invece Juventus

Biglietti Bologna-Juventus - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per la partita della 25a giornata : Sarà di scena alle ore 15 della prossima domenica l’incontro tra Bologna e Juventus, che si giocherà allo stadio Renato Dall’Ara e varrà per il venticinquesimo turno del campionato di Serie A 2018-2019. Situazioni di classifica completamente (o quasi) opposte per le due formazioni impegnate: i padroni di casa sono al diciottesimo posto con 18 punti, a -3 dall’Empoli e a -4 da Udinese e Spal, le più prossime avversarie in ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Atletico Madrid-Juventus - chi saranno i telecronisti e commentatori tecnici su Sky e RAI. Il programma completo : Stasera (ore 21.00) si giocherà Atletico Madrid-Juventus, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. Sfida apertissima allo Stadio Wanda Metropolitano dove i bianconeri cercheranno il colpaccio contro un avversario molto quotato e pericoloso, soprattutto di fronte al proprio pubblico. Si preannuncia una partita particolarmente equilibrata, intensa e avvincente tra due formazioni di altissimo spessore tecnico desiderose ...

È il giorno di Atletico Madrid-Juventus : ecco come vedere la gara in TV : Il grande giorno è finalmente arrivato: stasera la Juventus torna a rituffarsi sulla Champions League dove è attesa da uno degli avversari più complessi tra quelli designati all’andata degli ottavi di finale, l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, una delle formazioni più continue in ambito europeo negli ultimi anni. Dove vedere Atletico Madrid-Juventus – Appuntamento […] L'articolo È il giorno di Atletico ...