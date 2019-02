Incendio sul Monte Serra a Vicopisano | ancora rischi nell' area di Sillano - Sky TG24

Milano - Incendio sul tetto di un palazzo. Via Turati riaperta dopo un'ora. FOTO : Milano, incendio sul tetto di un palazzo. Via Turati riaperta dopo un'ora. FOTO Le fiamme si sono sviluppate su un palazzo all’angolo con largo Donegani. A causarle è stato probabilmente il cortocircuito di un condizionatore. Sono intervenuti i vigili del fuoco: nessun intossicato ma molte persone hanno dovuto abbandonare ...

Incendio sul Monte Serra a Vicopisano - evacuazioni in 3 Comuni : Incendio sul Monte Serra a Vicopisano, evacuazioni in 3 Comuni Fiamme in una pineta vicina alla zona devastata lo scorso settembre. Famiglie allontanate dalle abitazioni a Coli, Piticco e Il Capitano. La causa un rogo di sterpaglie sfuggito al controllo di un anziano. I vigili del fuoco: situazione critica. Scuole chiuse ...

C’è un nuovo Incendio sul Monte Serra - in provincia di Pisa : 10 famiglie hanno dovuto lasciare le loro case : C’è un nuovo incendio sul Monte Serra, in provincia di Pisa, e 10 famiglie hanno dovuto lasciare le loro case in via precauzionale per ordine del sindaco di VicoPisano. Per spegnere l’incendio sono arrivati 3 aerei Canadair e sono al lavoro

Incendio sul Monte Serra a Vicopisano : 10 famiglie evacuate - Sky TG24 - : Fiamme in un'area boschiva vicina alla zona devastata da un rogo nello scorso settembre. La catena del Monte Pisano è stata recentemente eletta luogo del cuore del Fai

Incendio a Milano - fiamme in palazzo di largo Donegani Mille persone in strada|Live Il fuoco sul tetto : immagini : Il rogo è partito dall’ultimo piano dello stabile nel cuore di Milano. Secondo le prime informazioni, nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Al lavoro quattro squadre di vigili del fuoco. Via Turati chiusa e traffico in tilt

Incendio sul Monte Serra a Vicopisano - evacuate 10 famiglie : Incendio sul Monte Serra a Vicopisano, evacuate 10 famiglie Fiamme in un’area boschiva vicina alla zona devastata da un rogo nello scorso settembre. La catena del Monte Pisano è stata recentemente eletta luogo del cuore del Fai Parole chiave: ...

Incendio in un vigneto a Sommariva Perno : squadre di pompieri con 4 automezzi sul posto : I vigili del fuoco di Alba e Bra sono partiti dalle rispettive centrali con 2 squadre e 4 automezzi per intervenire su un Incendio in un vigneto nel Roero. L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno ...

Ci sono ritardi sulla circolazione dei treni a causa di un Incendio sui binari della linea Battipaglia–Paola : A causa di un incendio iniziato la sera di sabato 23 febbraio tra Policastro e Sapri, in Campania, dalle 19.30 la circolazione ferroviaria sulla linea Battipaglia–Paola è sospesa. Per questo ci sono molti ritardi nella circolazione dei treni che dalla Sicilia

Sicurezza sul lavoro : al via il corso antIncendio medio rischio : La Spezia - Mercoledì 6 e giovedì 7 marzo, dalle 14 alle 18, si svolgerà il corso antincendio medio rischio. Il corso, della durata di otto ore, avrà luogo nella sede di Seprin, in località Lagoscuro, ...

Roma : la procura indaga sull’Incendio in aeroporto a Ciampino : La procura di Roma aprirà un fascicolo per incendio colposo in relazione al rogo divampato stamani in un magazzino dell’aeroporto di Ciampino nei pressi dello scalo partenze internazionali. Lo scalo è stato evacuato ed è rimasto chiuso per alcune ore. L'articolo Roma: la procura indaga sull’incendio in aeroporto a Ciampino sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendio circoscritto sulle alture di Orta : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Incendio circoscritto sulle ...

[Il caso] Nell'Incendio di governo - Lega e 5 Stelle cercano di prendere tempo almeno sul caso Diciotti. L'assist del rinvio delle carte a ... : Nella lunga notte in cui è sprofondato il governo giallo verde dopo la disfatta d'Abruzzo, un imprevedibile assist potrebbe arrivare proprio dal caso Diciotti. Il voto della Giunta per le ...

Incendio a Pinzano sul Tagliamento : morto bimbo di 5 anni : Tragedia in Friuli. Un bambino di 5 anni, di origini burkinabè, è morto a causa di un Incendio scoppiato nell’appartamento

Castellammare - Incendio nel garage del cinema - sul posto due unità dei vigili del fuoco : Momenti di paura questo pomeriggio in via Regina Margherita, pieno centro di Castellammare. Nel garage del cinema Stabia Hall, per cause ancora da accertare, si è sviluppato un Incendio che ha reso ...