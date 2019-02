Fiorentina-Inter | Abisso fermato un mese e minacciato di morte sui social

La verità sul VAR - Fiorentina Inter - Gli Autogol - Fiorentina - : Dopo essersi conosciuti sui banchi di scuola, fondano nel 2006 un gruppo comico teatrale, con il quale girano i teatro di Pavia e provincia presentando i loro spettacoli, Interamente scritti da loro. ...

Fiorentina-Inter - i viola e l'odio social : "Denunciamo chi offende Astori" : Poi l'appello: "Noi continuiamo a credere nello sport e nei valori che esso rappresenta - conclude la nota -. Un episodio non può scatenare questa rabbia insensata e facciamo appello ai tifosi veri ...

Abisso - l'arbitro fermato dopo Fiorentina-Inter ma Rizzoli crede in lui : Il pasticcio dell'arbitro Abisso nel finale di Fiorentina-Inter è figlio di due mali necessari. Il primo riguarda gli uomini, il secondo la tecnologia. Abisso ha da poco compiuto 33 anni e ha diretto ...

Fiorentina-Inter - l'arbitro Abisso fermato per almeno un mese dal designatore : Ci si attendeva una pesante stangata e così è stato: l'arbitro palermitano Rosario Abisso, che ha diretto il posticipo Fiorentina-Inter e che si è reso protagonista del grave errore di valutazione al Var ai danni dell'Inter, sarà fermato per almeno un mese dal designatore degli arbitri Nicola Rizzoli. E' questa la decisione che arriva dopo la clamorosa svista dell'arbitro che, nonostante la valutazione al Var, ha sanzionato come tocco di mano un ...

Fiorentina-Inter - Abisso a picco pur di salvarsi la faccia : cos'è successo davvero all'arbitro : Cosa succede al minuto 95 nella testa di un arbitro di serie A che già per due volte si è visto correggere dal Var la decisione presa sul campo? Succede quello che ha mostrato a tutti a Firenze Rosario Abisso, 33enne palermitano che solitamente si occupa di cucine. Succede che è andato per la propri

Fiorentina-Inter - l’Aia pronta a fermare Abisso : l’Aia si prepara a fermare Rosario Abisso, arbitro classe 1985 finito nella bufera a seguito dell’arbitraggio del posticipo Fiorentina-Inter, dove allo scadere della gara ha fischiato un rigore contro i nerazzurri per un fallo di mano di D’Ambrosio, il quale aveva però colpito il pallone con il petto. Dichiarazioni contro l’arbitro, 10mila euro di multa […] L'articolo Fiorentina-Inter, l’Aia pronta a fermare Abisso è stato realizzato da ...

Fiorentina-Inter - il provvedimento nei confronti dell’arbitro Abisso : L’ultima giornata del campionato di Serie A ha portato grandi polemiche in particolar modo il posticipo della domenica tra Fiorentina ed Inter. La partita si è conclusa sul punteggio di 3-3 ma nerazzurri furiosi per il rigore concesso alla squadra di Stefano Pioli, un fallo di mano di D’Ambrosio inesistente che ha condizionato il risultato finale, un errore grave da parte di Abisso che ha avuto l’occasione di controllare ...

Fiorentina-Inter - Luciano Moggi : la più grande contraddizione del Var : Che lite fra Spalletti e Caressa di Sky per il rigore concesso da Abisso in Fiorentina-Inter, che ha consentito ai gigliati di pareggiare al 101'. «Tu hai usato troppo il condizionale... potrebbe... se..., dovevi dire solo che non era fallo di mano», il rimprovero del mister al conduttore, anche se

Fiorentina-Inter - arrivano le sanzioni per l’arbitro Abisso : pugno duro del designatore Rizzoli : Considerato il grossolano errore commesso dall’arbitro palermitano nel finale di Fiorentina-Inter, il designatore ha preso la sua decisione L’errore commesso nel finale di Fiorentina-Inter costa caro a Rosario Abisso, arbitro di Palermo entrato stabilmente nella CAN A ormai dal 2017. Il designatore Rizzoli, dopo aver valutato la gestione di gara del proprio fischietto, ha deciso di fermarlo per tre turni fino alla sosta, con ...

Dopo Fiorentina-Inter : con la Var l'obbligo è dimenticare l'ego : Non si tornerà indietro, questo calcio dell'economia ma anche dei risultati indiscutibili, vuole tutti i gol certi, tutti i rigori certi, tutti i rossi certi, non accetta più i gol di mano non visti. ...

Fiorentina-Inter e l’episodio del rigore - Preziosi : “con il dubbio decida il Var” : Enrico Preziosi parla delle intenzioni sul mercato, il Genoa segue nuovi talenti. “Ne abbiamo più di uno, penso che a giugno faremo delle operazioni su qualcosa che stiamo studiando dall’anno scorso, poi saremo felici se avremo un pizzico di fortuna come quest’anno”. Sul colpo Piatek e poi sulla cessione: “siamo fortunati… Ma la scelte che sembrano occasionali, non sono tali – ha detto, al termine ...

Var Fiorentina-Inter - Marotta a muso duro : “Peggior danno di sempre” : VAR FIORENTINA INTER, polemiche e veleni – Non accennano a placarsi le polemiche dopo l’incredibile epilogo, ieri sera, di Fiorentina-Inter. Il rigore concesso e confermato dall’arbitro Abisso al minuto 96 di una gara pazza (e con tre importanti consultazioni in campo) spacca forse definitivamente in due la storia del Var, e della sua applicazione in […] L'articolo Var Fiorentina-Inter, Marotta a muso duro: “Peggior ...

Fiorentina-Inter - ecco perché Abisso ha dato il rigore : Da indiscrezioni in nostro possesso, siamo in grado di spiegarvi cosa è successo nel movimentato finale di Fiorentina-Inter. perché Abisso ha confermato la decisione di fischiare un rigore secondo ...

Fiorentina-Inter - messaggi shock contro Astori - Pioli e squadra : la vergogna continua : “Che indecente vergogna. Chi offende la memoria di Davide offende tutti noi. Qui il tifo non c’entra. Noi siamo un’altra cosa, noi siamo Viola”. E’ questo il messaggio sul profilo twitter dall’assessore allo sport del comune di Firenze, Andrea Vannucci, il riferimento è ai messaggi shock da parte di alcuni presunti tifosi nerazzurri che hanno oltraggiato la memoria dell’ex capitano viola, Davide ...