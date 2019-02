Addio a Mark Hollis | è morta la voce dei Talk Talk

tvzap.kataweb

: ++ Addio a Mark Hollis, leader dei Talk Talk: la band inglese divenne celebre a metà degli anni 80 con successi com… - MediasetTgcom24 : ++ Addio a Mark Hollis, leader dei Talk Talk: la band inglese divenne celebre a metà degli anni 80 con successi com… - alaffranchi : A me viene voglia di allargare le braccia e volare quando sento It’s my life. Addio #MarkHollis - AvvMennillo : RT alaffranchi: A me viene voglia di allargare le braccia e volare quando sento It’s my life. Addio #MarkHollis -

(Di martedì 26 febbraio 2019)ad un genio della nusica e ad un artista affermato come. Si è spento a 64 anni il fondatore edei, gruppo britannico degli anni Ottanta, band diventata celebre per hit come It’s my life e Such a shame. Al momento non si conosce la causa della morte. La notizia, ripresa dai media britannici, è stata confermata da un post di tributo del bassista della band, Paul Webb: “Sono molto scioccato e rattristato nell’apprendere la notizia della marte di. Musicalmente era un genio ed è stato un onore e un privilegio essere stato in una band con lui”. Lo stesso Webb aggiunge di non vederlo “da molti anni”. “Ma come molti musicisti della nostra generazione, sono stato profondamente influenzato dalle sue pionieristiche idee musicali”.I am very shocked and saddened to hear the news of the passing of ...