Tragedia a Pescara | giovane si lancia dal balcone davanti agli occhi della mamma

(Di lunedì 25 febbraio 2019)- Una, si è consumata l'altra notte nel quartiere San Donato di, dove un20enne R.D.G.si è tolto la vitandosi dalsua abitazione. Ilha compiuto il tragico gesto era mentre era in casa con la madre che accortasi delle sue intenzioni, ha cercato di farlo desistere in tutti i modi, senza però riuscirvi. Allertati i soccorsi sul posto è subito arrivata un'ambulanza del 118, ma solo per costatare il decesso del ragazzo, e prestare soccorso allache ha accusato un malore . Gli agenti di polizia anche loro accorsi sul posto, hanno avviato gli accertamenti quanto meno per capire i motivi del tragico gesto, il magistrato di turno ha disposto l'autopsia, che sarà effettuata nelle prossime ore. Alcuni conoscenti parlano di lui come un bravo ragazzo, ma da sempre un po' problematico; ...