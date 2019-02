: Taranto,droga ed estorsioni: 30 arresti - TelevideoRai101 : Taranto,droga ed estorsioni: 30 arresti - Ilikepuglia : Mafia, traffico di droga e banconote false: 30 arresti a Taranto - NoiNotizie : #Taranto e provincia e altre città d'#Italia, trenta ordinanze di custodia cautelare per droga e banconote false. D… -

Il Comando Provinciale dei Carabinieri dista eseguendo in provincia e in varie città d'Italia 30 ordinanze di custodia cautelare richieste dalla DDA di Lecce e dalla Procura locale nei confronti di un'associazione per delinquere di tipo mafioso dedita a traffico di stupefacenti,e traffico di banconote false, e nei confronti di un gruppo dedito a rapine e. Numerose le perquisizioni, effettuate anche con l'ausilio di cani antidel Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno. Impegnati circa 150 militari.(Di lunedì 25 febbraio 2019)