ilfattoquotidiano

: “Scomparsi”, su Sky torna la seconda stagione sulle persone sparite: Pietro Orlandi… - TutteLeNotizie : “Scomparsi”, su Sky torna la seconda stagione sulle persone sparite: Pietro Orlandi… - MaurizioTuit : RT @SkyArte: Scomparsi a sette anni di distanza l'uno dall'altro, Calder e Miró sono annoverati tra i grandi innovatori dell'arte del Novec… - gigreca : RT @SkyArte: Scomparsi a sette anni di distanza l'uno dall'altro, Calder e Miró sono annoverati tra i grandi innovatori dell'arte del Novec… -

(Di lunedì 25 febbraio 2019), fratello di Emanuela,ad attraversare l’Italia, incontrando i familiari e gli amici discomparse che non hanno fatto più ritorno a casa. Ladi Scomparsi (sei episodi) andrà in onda in prima visione assoluta da martedì 26 febbraio alle 22 su Crime+Investigation (in esclusiva su Sky al canale 119). Con l’attenzione di un investigatore e la sensibilità di chi condivide lo stesso destino,raccoglie i ricordi, le ipotesi, le speranze e i rimpianti di coloro che, da anni, vivono come lui condannati alla pena di un’attesa che pare eterna. La nuovapunta i riflettori su sei sparizioni misteriose, sepolte dal tempo negli archivi della giustizia italiana, che rivedranno finalmente la luce, restituendo agli scomparsi il diritto di esistere e a chi ancora li aspetta quello di non essere dimenticati. Scomparsi è prodotto da B&B Film ...