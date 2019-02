Sardegna,Martina:"E' competizione vera"

I dati sul voto inche stanno arrivando "sono per noi interessanti, perché danno il segno di una". Così, candidato alla segreteria del Pd, commenta i primi risultati dello spoglio in corso. "Sapevamo di avere un candidato molto forte come Massimo Zedda", aggiunge. E sottolinea: "Il crollo dei 5 Stelle mi sembra evidente e anche la Lega non sfonda. In realtà c'è margine per fare un bel lavoro. Vediamo ovviamente i risultati finali".(Di lunedì 25 febbraio 2019)