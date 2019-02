Martin Scorsese | così mentre la notte degli Oscar iniziava il grande regista presentava

Leonardo DiCaprio torna in tv 27 anni dopo Genitori in Blue Jeans : i dettagli sulla serie di Martin Scorsese : Per Leonardo DiCaprio si prospetta un anno intenso. Il Premio Oscar per Revenant torna a lavorare col regista Martin Scorsese per un progetto importante: l'attore sarà infatti coinvolto in una serie televisiva. Come si legge sul sito Deadline, i due stanno lavorando all'adattamento del romanzo di Erik Larson The Devil in the White City, annunciato dal presidente di Hulu durante i TCA Winter Press Tour. In aggiunta, il network ha presentato anche ...

The Wolf of Wall Street - Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese cast - trama e curiosità : Ancora una volta insieme e ancora una volta fanno centro insieme: il connubio Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese è il perno del film The Wolf of Wall Street in onda su Rai2 alle 21,05 mercoledì 6 febbraio. Il film è l’adattamento cinematografico della biografia di Jordan Belfort, uno spregiudicato broker di New York. The Wolf of Wall Street, trama e cast Il film estremo in alcune sue parti, esplicito in molte occasioni racconta le ...

Bob Dylan : Martin Scorsese dirigerà un documentario per Netflix : Al secolo Robert Allen Zimmerman , Bob Dylan ha dato un importantissimo contributo al mondo della musica e della letteratura. Nel 2016 gli è stato conferito, infatti, il premio Nobel per la ...

Addio al 'gangster' Frank Adonis - attore nei film di Martin Scorsese : L'attore statunitense Frank Adonis, interprete amato dal regista Martin Scorsese che lo ha diretto nei film di culto 'Toro scatenato' , 1980, e 'Quei bravi ragazzi' , 1990, , è morto nella notte tra ...