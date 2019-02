Auto in mare | dispersi tre ragazzi nel catanese

Maltempo - Auto travolta e trascinata in mare in Sicilia : tre dispersi : Il Maltempo fa ancora paura nel sud del'Italia. Dopo i morti nel Lazio di ieri, oggi è la Sicilia a far temere che ci siano altre vittime. Tre giovani, due ragazzi e una ragazza di età compresa fra i ...

Maltempo - dramma in Sicilia : mareggiata “inghiotte” Auto con 3 giovani a Santa Maria La Scala (Acireale) - sono dispersi nel mare in tempesta [LIVE] : dramma in Sicilia a causa del Maltempo: tre ragazzi, Lorenzo D’Agata di 27 anni, Enrico Cordella di 22 anni e Margherita Quattrocchi di 21 anni, sono dispersi in mare a Santa Maria La Scala, porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale, in Provincia di Catania. I giovani si trovavano in auto, a bordo di una Fiat Panda, che è stata travolta dalle onde della mareggiata ed è finita in mare. Sul posto si trovano i sommozzatori dei vigili del ...

Paura a Venezia. Troppa nebbia al porto - vigilantes finisce in mare con l’Auto : La macchina appartenente a una societa` di sicurezza privata che opera a porto Marghera è caduta in laguna a pochi metri dalla banchina. Lincidente, causato presumibilmente dalla scarsa visibilita` che imperversa sull’interno territorio veneziano.Continua a leggere

Camorra - "I pentiti devono morire abbruciati" : due minorenni tra gli Autori del falò shock a Castellammare : Bruciarono una pira di legno con un manichino impiccato e lo striscione della vergogna per intimidire i collaboratori di giustizia e dare solidarietà al clan dopo un arresto

In arrivo il divieto di fumare in Auto - ma si correrà di più in Autostrada : Il Codice della strada si rinnova ed inserisce alcune nuove regole tra le quali il divieto totale di fumare in auto, anche da soli, la possibilità di circolare in bici contromano su alcune strade e l'innalzamento del limite di velocità a 150 Km/h sulle autostrade a tre corsie. Le nuove norme sono al vaglio della Commissione Trasporti dopo la presentazione della proposta di legge di Lega e 5Stelle. Il nuovo Codice riorganizzerà anche i parcheggi, ...

Migranti : Sea Watch - 'pronti per tornare in mare ma le Autorità non vogliono' : Palermo, 10 feb. (AdnKronos) - "Ci è stato detto che la nostra nave non è pronta per tornare a soccorrere". E' la denuncia di Sea Watch 3 che in un video pubblicato su Twitter spiega di essere ancora al porto di Catania, dopo il fermo della Guardia costiera per alcune irregolarità riscontrate. Il ca

Migranti - Linardi (Sea Watch) : “C’è accanimento da parte delle Autorità verso attività di salvataggio in mare” : “La direzione politica dominante in questo momento sta letteralmente affondando lo stato di diritto e il diritto alla vita”. È durissima Giorgia Linardi, portavoce di Sea Watch Italia in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati. Nei giorni scorsi il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, ha messo nero su bianco che nell’operato della Ong in merito al salvataggio di 47 Migranti, non c’è stata “alcuna rilevanza penale”. Linardi racconta ...

Neve - soccorsi Automobilisti in Maremma : ANSA, - GROSSETO, 30 GEN - I pompieri del comando di Grosseto stanno intervenendo per soccorrere alcuni automobilisti in difficoltà a causa della Neve nelle zone di Arcidosso, Castel del Piano e ...

Tenta suicidio gettandosi in mare con l’Auto nel Salento - resta incastrato tra gli scogli : A salvare l'uomo dal tragico gesto questa volta ci ha pensato madre natura e cioè la conformazione del terreno che ha bloccato la sua auto facendola incastrare tra gli scogli prima che finisse in mare. L'uomo è stato successivamente soccorso e portato in ospedale: ha riportato una ferita alla testa ed alcune fratture al torace.Continua a leggere

Castellammare - Rubarono in un Autogrill di Campagna - Sa - - nei guai 15 tifosi della Juve Stabia : Trasferta a Potenza con furto per alcuni tifosi della Juve Stabia. Secondo quanto accertato dalla polizia di Stato e dalla Questura di Salerno, una quindicina di tifosi stabiesi, dopo essersi fermato ...