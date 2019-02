Astronomia | la galassia NGC 6902 “catturata” dall’ossevatorio SPECULOOS

meteoweb.eu

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Questa foto della settimana di ESO è un vero regalo: una “prima luce” del nuovo abitante dell’osservatorio Paranal dell’ESO, l’osservatorio meridionale. Questo cacciatore di pianeti ha lo scopo di osservare le stelle vicine poco luminose per localizzare gli esopianeti. Altri telescopi – come il prossimo telescopio (Extremely Large Telescope, ELT) dell’ESO – potranno studiarli ulteriormente in più dettagli. Composto da quattro telescopi da un metro, ognuno dei quali prende il nome da uno dei satelliti galileiani di Giove,promette di aprire nuove frontiere nella ricerca degli esopianeti.Questa immagine, tuttavia, non è ovviamente una stella debole, ma unachiamata NGC. Prima che un telescopio inizi la sua missione principale, deve passare con successo un test chiamato “prima luce”: la prima volta che viene ...