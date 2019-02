Serie A2 Credem Banca – Il Club Italia Crai non ce la fa | Cantù ha la meglio per 3-1

Volley – Serie A2 Credem Banca : impegno a Cantù per il Club Italia Crai : Serie A2 Credem Banca: il Club Italia Crai impegnato a Cantù per l’ottava di ritorno Per l’ottava giornata di ritorno della Serie A2 Credem Banca, il Club Italia Crai sarà impegnato in Lombardia, dove domenica alle ore 18 (diretta Lega Volley Channel) affronterà la Libertas Brianza Cantù. La gara in questione metterà di fronte due formazioni separate da sei punti in classifica; con gli uomini di Cominetti che si trovano al quinto posto ...

Pallavolo - Serie A2 Credem Banca : il Club Italia Crai sorride - Cisano Bergamasco ko 3-1 : CRONACA " Per quanto riguarda le scelte iniziali, il coach Monica Cresta ha optato per il sestetto composto da Salsi in palleggio, Stefani opposto, Mosca e Cianciotta in mezzo, Recine e Motzo ...

Pallavolo – Serie A2 Credem Banca : il Club Italia Crai sorride - Cisano Bergamasco ko 3-1 : Serie A2 Credem Banca: il Club Italia Crai ritrova la vittoria superando 3-1 Cisano Bergamasco Al rientro dalla sosta dettata dalle finali della Coppa Italia della settimana scorsa, il Club Italia Crai torna alla vittoria superando Cisano Bergamasco per 3-1 (25-21, 25-23, 22-25, 25-22). Un successo importante sotto diversi punti di vista quello di questa sera, ma soprattutto sotto il profilo psicologico. Infatti, gli azzurrini erano ...

Volley – Serie A2 Credem Banca : il Club Italia Crai pronto ad ospitare Cisano Bergamasco : Serie A2 Credem Banca: il Club Italia Crai ospita Cisano Bergamasco al rientro dalla sosta La Serie A2 Credem Banca è pronta a ricominciare dopo la sosta di campionato dettata dalle finali della Coppa Italia, vinta da Perugia la settimana scorsa. Per l’anticipo della settima giornata di ritorno, sabato alle ore 17 (diretta Lega Volley Channel), il Club Italia Crai cercherà di bissare il successo ottenuto nella gara di andata contro Cisano ...

Serie A2 Credem Banca : il Club Italia Crai subisce la rimonta di Cuneo e cede al tie-break : CRONACA - Per quanto riguarda le scelte iniziali, il coach Monica Cresta ha optato per il sestetto composto da Salsi in palleggio, Stefani opposto, Motzo e Recine schiacciatori, Cianciotta e Mosca al ...

Serie A2 Credem Banca : il Club Italia Crai cede in casa contro Prata di Pordenone : CRONACA - Per quanto riguarda le scelte iniziali, Monica Cresta ha preferito non rischiare il capitano Nicola Salsi , subentrato solo nel secondo parziale, evidentemente non ancora al top dopo l'...

Serie A2 Credem Banca : il Club Italia CRAI esce sconfitto dalla trasferta di Bergamo : CRONACA " Per quanto riguarda le scelte iniziali, da segnalare il ritorno in campo da titolare di Maletto al centro insieme a Mosca, preferito a Nicola Cianciotta che ha avuto qualche linea di febbre ...

Serie A2 Credem Banca - Il Club Italia CRAI ko solo al tie-break contro Taviano : CRONACA " Per quanto riguarda le scelte iniziali, nessun cambio da parte di Monica Cresta nel sestetto titolare rispetto all'ultimo match vinto contro Tuscania, confermando Salsi in palleggio, ...

Serie A2 Credem Banca – Il Club Italia CRAI ko solo al tie-break contro Taviano : Serie A2 Credem Banca: altra prova di carattere del Club Italia CRAI, superata Taviano al tie-break Inizia nel migliore dei modi il nuovo anno del Club Italia CRAI, che nella trasferta di Taviano conquista altri due punti preziosi grazie alla vittoria al tie-break 2-3 (25-19, 22-25, 27-25, 19-25, 14-16). Un successo sudato e meritato contro una squadra ricca di motivazioni dopo il cambio di allenatore avvenuto in settimana tra Licchelli e ...

Serie A2 Credem Banca : il Club Italia CRAI supera 3-1 Tuscania nella prima di ritorno : CRONACA - Per quanto riguarda le scelte iniziali, solo un cambio rispetto al sestetto iniziale visto ad Ortona con Dal Corso schiacciatore al posto di Motzo e insieme a Recine. Per il resto dunque ...