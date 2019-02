Latte | a Nuoro un commando di pastori assalta una cisterna

Nuoro - assalto armato a cisterna Latte : 11.38 Proteste dei pastori sardi per il prezzo del latte anche nel giorno delle elezioni regionali. A Orune, vicino a Nuoro, due uomini armati e incappucciati hanno assaltato un'autocisterna che trasportava latte a un caseificio. I due hanno costretto l'autista a fermarsi, scaricare il latte per strada prima di darsi alla fuga.

Nuoro - assalto armato a furgone Latte : Intorno alle 10 di mattina quattro individui incappucciati e armati di fucile hanno assaltato un furgone del latte a Orune, in provincia di Nuoro. E' massima allerta nel giorno del voto . Sul posto ...

Protesta Latte - dieci pastori indagati a Nuoro per blocchi stradali : Nuoro - Sono almeno 10 i pastori indagati dalla Procura di Nuoro per i blocchi stradali dei giorni scorsi per le manifestazioni di Protesta contro il crollo del prezzo del latte ovino in Sardegna. Lo ...

Protesta Latte - pastori indagati a Nuoro : 11.55 Oltre dieci pastori sono indagati dalla Procura di Nuoro per i blocchi stradali dei giorni scorsi durante le manifestazioni di Protesta in Sardegna per il prezzo del latte. I reati contestati vanno dalla violenza privata al danneggiamento e depauperamento della cosa altrui. In alcuni casi contestati anche il blocco stradale e resistenza a pubblico ufficiale.

Protesta Latte pastori sardi : bloccata statale a Nuoro - 3mila in piazza a Sassari | : Non si placano le manifestazioni dei pastori sardi, che oggi hanno bloccato la strada statale 131 causando vari chilometri di coda. A Sassari, intanto, s'è tenuta una manifestazione di sostegno agli ...

Sardegna - protesta dei pastori in piazza a Nuoro : il sindaco rovescia il Latte insieme ai manifestanti : Prosegue la protesta dei pastori sardi che ormai sta coinvolgendo a macchia di leopardo tutta l’isola.Soddu: Questa mattina decine di manifestanti sono arrivati a Nuoro dove sono stati accolti dal sindaco e presidente del Cal, Andrea Soddu, che si è unito alla loro protesta. I pastori hanno rovesciato il latte in piazza, davanti al municipio. “Hanno avuto grande rispetto del comune di Nuoro e hanno voluto portare la loro protesta e ...

Latte - il 12 febbraio a Nuoro negozi chiusi e manifestazione - : L'iniziativa "Io sto con i pastori" è stata lanciata in sostegno degli allevatori che protestano per il prezzo del Latte venduto alle aziende a un costo troppo basso. L'organizzatore: "Non può essere ...