Inter | si spegne anche il sogno Rakitic | “io in nerazzurro? Mi viene da ridere”

(Di domenica 24 febbraio 2019)non intende muoversi dal Barcellona per approdare in, affare chiuso sul nascere proprio come quello relativo a Modric L’è alla ricerca di un grande centrocampista da affiancare a Brozovic e Vecino, ma nelle ultime settimane sono arrivate due cocenti delusioni in chiave calciomercato. IlModric è stato il primo a svanire dato che il calciatore rinnoverà il proprio sodalizio con il Real Madrid, adesso peròha spento le voci nerazzurre. Il calciatore del Barcellona,pellato dai quotidiani catalani su un suo possibile approdo all’, ha risposto senza fronzoli: “a volte rido alla mattina leggendo tutti i rumors sul mio conto. Io ho ancora tre anni di contratto e voglio restare qui. Mi riempie di orgoglio sapere che dei grandi club siessino a me, ma mi vedo ancora al Barcellona“. Una chiusura ...