Inter-Milan Under 13 | 3 punti in Tosku

Inter - risposta al Milan? Firenze snodo cruciale : Quando la sera del 17 marzo Milan e Inter si affronteranno, saranno a meno undici partite dalla fine del campionato. Comunque tantissime per definirla una sfida decisiva in chiave terzo posto, o ...

Milan - Gattuso : "Temevo questa sfida. Terzo posto? Metterei la firma per arrivare quarti dietro l'Inter" : Con il 3-0 all'Empoli il Milan ha consolidato il quarto posto in classifica, potendo guardare con serenità all'andata della semifinale di Coppa Italia in casa della Lazio: "Non era una vittoria ...

Piatek - Kessiè - Castillejo : Milan-Empoli 3-0 e -1 dall'Inter : TORINO - Un pistolero polacco senza pietà, una squadra finalmente compatta che non commette errori, un altro tris dopo quelli rifilati a Cagliari e Atalanta: il Milan piega anche l' Empoli per la ...

VIDEO Milan-Empoli 3-0 - Highlights - gol e sintesi. Tris rossonero - il Milan è a -1 dall’Inter : Tris all’Empoli ed Inter a -1. Missione compiuta dal Milan nell’anticipo che apre la 25a giornata di SerieA. Un 3-0 firmato dalle reti del solito Piatek, di Kessie e di Castillejo. Nel finale il VAR annulla anche la quarta rete di Borini, proprio come aveva fatto nel primo tempo con Paquetà. Un primo tempo nel quale l’occasione migliore è il gol annullato a Paquetà dopo pochi minuti. Cross di Rodriguez e stacco del brasiliano, ...

ROSMY/ La video Intervista : oggi al Mondadori Megastore di Milano : ROSMY è una cantautrice lucana, con un passato di cantante e attrice di teatro. Erede della Famiglia Trinchitella, musici e girovaghi di arpa e violino

Calcio - Serie A 2019 : apre la 25ma giornata Milan-Empoli - trasferte a Firenze e Bologna per Inter e Juve : Appena il tempo di aggiornare la classifica e dopo soltanto quattro giorni torna il campionato con le sfide del 25° turno. Ad aprire le danze, in un insolito appuntamento del venerdì, sarà il match di questa sera tra Milan ed Empoli. A “San Siro” (fischio d’inizio alle ore 20.30) i rossoneri proveranno a blindare il quarto posto, l’ultimo utile per disputare la prossima Champions League. Un passo importante verso questo traguardo è stato fatto ...

Milano Fashion Week - la modella Winnie Harlow sfila con la maglia mashup dell'Inter : In passerella... con la maglia dell'Inter. Succede anche questo alla "Milano Fashion Week 2019", apertasi nella "capitale della moda" con una dedica speciale ai colori nerazzurri da parte della ...

Inter-Rapid - Schobesberger si propone su Tinder : "Sono a Milano due notti..." : Domani sera alle ore 21 l' Inter di Luciano Spalletti scenderà in campo contro gli austriaci del Rapid Vienna nel match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Nella sfida d'...

Pastorello conferma : 'Carrasco Interessava a Inter e Milan' : Calciomercato Milan, Pastorello parla di Carrasco L'agente Federico Pastorello ha fatto da Intermediario e a proposito del mancato arrivo in Italia di Carrasco si è così espresso a RMC Sport : « ...

Inter - anche Juve e Milan hanno trattato Rakitic : Come riporta la Gazzetta dello Sport, n el 2016 i bianconeri hanno pensato a lui per sostituire il partente Pogba. nel 2017, invece, sono stati Fassone e Mirabelli a tentare il colpo salvo poi virare,...

Inter - il Rapid a Milano punta su Tinder... Schobesberger : "Qui per due notti" : Se in casa Inter la tensione, nonostante tutto, resta piuttosto alta, i giocatori del Rapid sembrano decisamente più rilassati. La qualificazione tutto sommato è ancora in ballo, nonostante la ...

L’Inter si muove per le stelle croate. Il Milan ha fatto boom con Piatek e Paquetà : L’Inter sta scaldando i motori per una grande estate, mentre il Milan si gode i successi invernali sul mercato e fa i conti con l’Uefa per tarare i prossimi investimenti.Con velocità differenti, in tempi distinti, le due Milanesi stanno progettando il futuro con rinnovate ambizioni. Per la prima volta in questo decennio. Dopo aver bloccato Diego Godin a parametro zero, i nerazzurri stanno rincorrendo obiettivi al top anche a centrocampo.Le mosse ...

Milano Design Week 2019 visionaria : se nel 2041 tutte le città fossero Interamente di legno? : W350 Il grattacielo più alto al mondo batte ogni record, l'anteprima alla Milano Design Week 2019 Il grattacelo si guadagnerà il primato sotto molti punti di vista. L'altezza, tanto per cominciare, ...