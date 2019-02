Xbox Scarlet | notizie sui giochi all' E3 2019?

Le specifiche tecniche di Xbox Scarlett appaiono online : è questa la potenza della nuova console Microsoft? : La prossima generazione di videogiochi fa rima con PS5 e Xbox Scarlett. Sono queste le due nuove console in lavorazione nelle fucine di Sony e Microsoft. E che, come le precedenti Xbox One e PS4, si scontreranno a muso duro sugli scaffali dei negozi. L'uscita è ancora lontana - forse nel 2020 -, ma gli insider del settore videoludico sono pronti a scommettere che la presentazione di entrambe le piattaforme avverrà nel corso di quest'anno. ...

Il ray tracing su PS5 e Xbox Scarlett? Secondo uno sviluppatore di Metro Exodus è fattibile : Metro Exodus ha debuttato in questi giorni su PC, PS4 e Xbox One (avete letto la nostra recensione?) e lo ha fatto cercando di portare la serie verso nuovi orizzonti e verso un'esperienza che unisca la linearità dei primi capitoli ad aree decisamente più ampie e ricche di missioni secondarie e opportunità alternative alla sola missione principale.Recentemente il Digital Foundry ha deciso di intervistare il rendering programmer, Ben Archard, e il ...

Gli sviluppatori di Outward vorrebbero "più potenza" da PS5 e Xbox Scarlett per migliorare il gameplay : Molti pensano che la prossima generazione di console Sony e Microsoft non sia troppo lontana e che il 2020 sarà l'anno in cui vedremo le loro nuove macchine. Sulla base di diversi report recenti, sembrerebbe essere così. Alcuni sviluppatori stanno già lavorando su giochi di nuova generazione, mentre sembra che Sony abbia spostato il focus interno sullo sviluppo di software per PS5.Con PS5 e Xbox Scarlett sicuramente non troppo lontane, le ...

Watch Dogs 3 in arrivo su PS5 e Xbox Scarlett? Scoperto il marchio registrato : Grazie alla segnalazione di Comicbook, apprendiamo che una nuova scoperta ha rivelato un marchio registrato di Watch Dogs 3 che potrebbe suggerire una versione specificamente destinata a PlayStation 5 e alla prossima Xbox.Lo YouTuber "SkullziTV" ha scovato un marchio registrato a novembre e lo ha reso pubblico di recente confermando che probabilmente non vedremo questo gioco in tempi brevi o sull'attuale generazione di console.Questo marchio, ...

PS5 e Xbox Scarlett cambieranno la storia delle console? Qualche ipotesi : Il futuro del gaming fa rima con PS5 e Xbox Scarlett. Si tratta delle prossime console a marchio Sony e Microsoft, che andranno a definire la next-gen negli anni a venire. Le due macchine da gioco, forse in uscita nel 2020, sono da mesi al centro di rumor bollenti e di diverse indiscrezioni, che vertono in particolare sul prezzo e sui titoli disponibili al lancio - oltre che naturalmente sulla release ufficiale. In attesa di scoprire tutta la ...

PlayStation 5 e Xbox Scarlett introdurranno grandissimi cambiamenti per l'universo console? : Mark Aldrup, head of development presso Headup Games, ci parla di cosa si aspetta dalla prossima generazione videoludica in dirittura d'arrivo con le attese PlayStation 5 e Xbox Scarlett.Come riporta Gamingbolt la prossima generazione videoludica non dovrà deludere, portando innovazioni tecnologiche sia sul lato hardware che software, e gli sviluppatori hanno già parlato di nuove strade che si apriranno con il lancio delle prossime console. In ...

PlayStation 5 e Xbox Scarlet porteranno i principali cambiamenti mai avuti su console? : Mark Aldrup, head of development presso Headup Games, ci racconta di cosa si aspetta dalla prossima generazione videoludica in dirittura d'arrivo con l'attesa PlayStation 5 e Xbox Scarlet, questi i nomi non ufficiali delle prossime home console.Come riporta Gamingbolt la prossima generazione videoludica non dovrà deludere, portando innovazioni tecnologiche sia sul lato hardware che software, e gliu sivluppatori hanno già parlato di nuove strade ...

Gli autori di Batman Arkham stanno sviluppando un gioco next-gen per PS5 e Xbox Scarlett : Rocksteady Studios è uno dei team di sviluppo più apprezzati dai gamer. Merito di Batman Arkham, trilogia supereroistica che ha saputo trasportare con stile su console e PC le avventure del Cavaliere Oscuro, senza stravolgerne lo spirito originale. I tre videogiochi di Batman realizzati dal team britannico non sono solo degli ottimi action adventure "sotto doping", ma rappresentano anche una gloriosa antologia per quanti si dichiarano fan del ...

Uscita PS5 e Xbox Scarlett - un video fa chiarezza su tutti i rumor next-gen : PS5 e Xbox Scarlett, ovvero la nuova generazione di console Sony e Microsoft, continuano a tenere banco tra le discussioni più calde su forum e siti videoludici. Nonostante le attuali PlayStation 4 e Xbox One abbiano ancora molto da offrire agli appassionati tra prossime uscite in esclusiva e multipiattaforma, il futuro fa comunque gola. Soprattutto a chi si diletta con i "tecnicismi" e si professa fan dell'evoluzione grafica. Negli ultimi mesi ...

"PS5 e Xbox Scarlett esistono - sono in sviluppo e le stanno mostrando" : Le indiscrezioni e le voci sulla next-gen si fanno sempre più forti ogni giorno. Recentemente, ad esempio, abbiamo appreso che Sony starebbe focalizzando le proprie energie sulla futura PS5, anche se probabilmente non riceveremo notizie sul nuovo hardware quest'anno.Tra i tantissimi rumor che circondano le nuove console di Sony e Microsoft, ecco arrivare un interessante video di Digital Foundry che tenta di fare un po' di chiarezza.Il filmato ...

Il cross play potrebbe non essere una "funzionalità distintiva" di PS5 e Xbox Scarlett : La next-gen si sta avvicinando. Ci sono rumor che puntano a un lancio nel 2020 per almeno una delle console di prossima generazione e non c'è motivo di sospettare che l'altra arriverà molto più tardi. Con le prossime macchine sempre più vicine che cosa dobbiamo aspettarci? E cosa vorrebbero gli sviluppatori da PS5 e Xbox Scarlett?Parlando con GamingBolt, Lukasz Janczukco di Juggler Games, sviluppatore di My Memory of Us, ha detto che l'unica ...

Aspettando PS5 e Xbox Scarlett - cosa vorrebbero gli sviluppatori? : Che PS5 e Xbox Scarlett siano in fase di sviluppo è ormai cosa nota. Numerosi i rumor trapelati in rete che hanno svelato infatti di come Sony e Microsoft siano irrimediabilmente proiettati verso la prossima generazione videoludica. Questo non vuol dire di certo che gli utenti PS4 e Xbox One verranno bistrattati nei prossimi mesi, anzi: la lista di titoloni di un certo rilievo in arrivo sugli scaffali lascia presagire un 2019 quantomeno ...

Xbox Scarlett : Le presunte specifiche tecniche delle due versioni : Nel corso del 2019 Microsoft annuncerà ufficialmente la Xbox Scarlett, erede dell’attuale Xbox One, la quale prenderà il posto della stessa a partire dal 2020 come console di nuova generazione. Conosciuta come Scarlett, Anaconda o Anubis, la nuova console di Microsoft monta un hardware non indifferente, di cui vi abbiamo parlato nel nostro articolo Xbox One Scarlett, Anaconda, Anubis: Svelate le specifiche ...

Xbox One Scarlett - Anaconda - Anubis : Svelate le specifiche tecniche? : Il 2019 riserba tante sorprese tra cui il possibile annuncio delle PS5 e Xbox Scarlett, Anaconda o Anubi (nomi provvisori). In data odierna veniamo a conoscenza delle specifiche tecniche della nuova console di Microsoft che vi invitiamo a prendere con le pinze in attesa di una conferma o smentita. Xbox Scarlett: Svelato l’Hardware? Secondo le ultime voci di corridoio, la nuova Xbox alias Scarlett, alias Anaconda o Anubi, ...