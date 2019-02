Spazio | la NASA seleziona i payload per la Luna

Spazio : la NASA accelera i piani per tornare sulla Luna e questa volta per “rimanerci” : L’Agenzia spaziale statunitense accelera i piani per tornare sulla Luna e questa volta per “rimanerci“: lo ha dichiarato Jim Bridenstine, amministratore della NASA, in occasione di una conferenza stampa nel quartier generale di Washington. “E’ importante tornare sulla Luna il prima possibile. questa volta quando andremo sulla Luna non lasceremo solo bandiere e impronte per poi ritornarvi dopo 50 anni. Stiamo facendo ...

Spazio - la Nasa conferma la morte del rover Opportunity su Marte : Houston, 13 feb., askanews, - Doveva vivere solo per 90 giorni e percorrere all'incirca un Km su Marte, invece il rover Opportunity della Nasa si è dimostrato uno straordinario esempio di resilienza ...

Spazio - Nasa conferma 'morte' del rover Opportunity su Marte : Roma, 14 feb., askanews, - La Nasa ha confermato che il rover Opportunity, che viaggiava su Marte dal 2004 ma non comunicava da giugno 2018, è permanentemente fuori servizio. 'Dichiaro la missione ...

Spazio - Nasa : “La missione Opportunity su Marte è finita” : La Nasa ha dichiarato conclusa, dopo oltre 14 anni, la missione di Opportunity su Marte, vista l’impossibilità di contattare il rover sul pianeta rosso. “Dopo oltre 800 tentativi di contattare Opportunity, oggi annunciamo la fine della missione di successo su Marte“, ha twittato Jim Bridenstine, amministratore della Nasa. “Opportunity -arrivato su Marte nel 2004- avrebbe dovuto esplorare il Pianeta Rosso per 90 giorni, ha ...

Spazio - Marte : sonda Nasa Maven si prepara all'arrivo di Mars 2020 : Roma, 13 feb., askanews, - Manovre in corso per Maven, Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN,, la sonda della Nasa che da oltre 4 anni è impegnata a svelare i segreti dell'atmosfera di Marte. In ...

Spazio - la NASA svela i piani per la base lunare - “Marte e oltre” : “Questa volta andremo sulla Luna per restare” : Neil Armstrong e Buzz Aldrin sono state le prime due persone a mettere piede sulla Luna nel 1969. Da allora un totale di 12 persone ci è riuscito: gli ultimi due, Gene Cernan e Harrison Schmitt, hanno compiuto il loro viaggio nel 1972. Ora la NASA sta progettando di mandare di nuovo l’uomo sulla Luna e questa volta i piani sono a lungo termine. Piuttosto che inviare degli astronauti sulla Luna per poi farli tornare indietro subito dopo, come ...

Spazio : da oggi Nasa Tv 4K al canale 211 della piattaforma satellitare gratuita : A partire da oggi sarà inserito nel bouquet di il quarto canale 4K liberamente accessibile sulla piattaforma satellitare: si tratta del canale Nasa UHD che sarà posizionato al numero 211 di tivùsat. E non si tratta di un canale qualsiasi, ma del canale 4K della Nasa, l’agenzia spaziale americana, con immagini mozzafiato dalla stazione orbitante e da altre missioni interplanetarie. Il canale 4K Nasa si affianca su Tivùsat a RAI 4K, Fashion ...

Spazio - scienziato cinese : “La NASA vuole usare il nostro satellite Queqiao” : Lo scienziato a capo del team della missione lunare cinese Chang’e 4 ha rivelato che la NASA avrebbe chiesto il permesso di utilizzare la sonda e il satellite di trasmissione Quanqiao per il proprio progetto relativo al lato “nascosto” della Luna: lo riporta il South China Morning Post. We Weiren, capo scienziato del progetto, ha spiegato che gli americani hanno avanzato la suddetta richiesta in occasione di una conferenza ...

Spazio - il direttore di Roscosmos : “La NASA spieghi perché non posso entrare in USA” : Dmitry Rogozin, direttore dell’Agenzia spaziale russa Roscosmos, ha chiesto alla NASA di chiarire per quale motivo gli sia stato negato l’ingresso negli Stati Uniti in vista del viaggio in programma a febbraio. “Sono pronto a ricevere Jim Bridenstine, capo della NASA, in Russia. Dobbiamo discutere come convivere con questa situazione“, ha dichiarato Rogozin all’agenzia Tass. La scorsa settimana Bridenstine ha ...

Spazio - Roscosmos : la NASA ha chiesto una versione della Sojuz per missioni sulla Luna : Il direttore di Roscosmos, Dmitrij Rogozin, ha reso noto che la NASA sta chiedendo all’Agenzia spaziale russa di sviluppare una versione della navicella Sojuz per i voli sulla Luna. “Chiedono di sviluppare una versione della Sojuz che possa funzionare sulla Luna e tornare, al fine di creare un secondo sistema di trasporto spaziale di riserva“, ha spiegato Rogozin all’emittente televisiva “Rossija ...

Spazio : la NASA annulla visita del capo di Roscosmos : La NASA ha rinviato sine die la vista negli Stati Uniti del responsabile di Roscosmos, Dmitri Rogozin. L’agenzia spaziale russa ha chiesto ufficialmente spiegazioni a quella statunitense. La visita era in programma per il prossimo febbraio: Roscosmos ha precisato che il viaggio era stato organizzato “in accordo con un invito ricevuto in precedenza” da parte della NASA. L'articolo Spazio: la NASA annulla visita del capo di ...

Spazio - NASA : fotografato Ultima Thule - il corpo celeste più lontano mai esplorato : La sonda spaziale New Horizons della NASA ha sorvolato il corpo celeste 2014 MU69 noto come "Ultima Thule" nelle prime ore del capodanno, inaugurando una nuova era dell'esplorazione della misteriosa fascia di Kuiper. Una zona di oggetti primordiali chiamati transnettuniani che risalgono alla nascita del sistema solare dove risiedono le chiavi per comprendere le origini dell'universo. L'oggetto più importante della fascia di Kuiper è Plutone, un ...

Impresa NASA - ecco le prime storiche immagini di “Ultima Thule” : l’oggetto più misterioso dello Spazio sembra un Pupazzo di Neve e scatena l’ironia del web [GALLERY] : 1/8 ...

Spazio - NASA : New Horizons è sopravvissuta al flyby di Ultima Thule : La sonda New Horizons, come da programma, ha inviato un segnale alla Terra, comunicando quindi di essere sopravvissuta al rischioso flyby di Ultima Thule, il più lontano corpo cosmico mai studiato: lo ha reso noto la NASA. “Luce verde“, ha detto Alice Bowman, responsabile delle operazioni per la sonda. Il segnale ha impiegato circa 10 ore per raggiungere la Terra dopo il sorvolo, avvenuto a 6,4 miliardi di chilometri di ...