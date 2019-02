Sorprese ladro e gli sparò | Salvini lo va a trovare in carcere | “Chiederò la grazia”

fanpage

(Di sabato 23 febbraio 2019) L'imprenditore Angelo Peveri è stato condannato nei giorni scorsi in via definiva a quattro anni e mezzo diper tentato omicidio dopo aver sparato ai ladri in fuga e averne ferito uno. Il Ministro dell'Interno è andato a trovarlo inspiegando: "Non è giusto che sia in galera un imprenditore che si è difeso dopo 100 furti e rapine e invece sia a spasso un rapinatore in attesa di un risarcimento dei danni"