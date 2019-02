Skeleton – Gli azzurri in ritiro a Lillehammer in vista dei Mondiali di Whistler

Skeleton - Campionati Italiani Assoluti 2019 : titoli nazionali per Valentina Margaglio ed Amedeo Bagnis : Certe occasioni bisogna coglierle al volo, ed è quel che ha fatto Amedeo Bagnis che, approfittando dell’assenza di Joseph Luke Cecchini e Mattia Gaspari, ha vinto i Campionati Italiani Assoluti di Skeleton, disputati sulla pista austriaca di Igls. Quarto titolo consecutivo invece tra le donne per Valentina Margaglio. Nella gara maschile, con sei atleti al via, Amedeo Bagnis ha chiuso in 1’47″88 ed ha preceduto di ...

Skeleton – Mondiali Juniores di Königssee - Keisinger è campione iridato : Schwärzer migliore tra gli azzurri : Schwärzer è il miglior azzurro ai Mondiali Juniores: tredicesimo dopo due manche quasi identiche Felix Keisinger è il nuovo campione mondiale Juniores di Skeleton. A Königssee, il tedesco ha conquistato il titolo iridato con una spettacolare rimonta nella seconda manche, quando ha recuperato due decimi al connazionale Fabian Küchler e ha scavalcato anche il russo Evgeniy Rukosuev. Il miglior azzurro è stato Manuel Schwärzer, che del resto ...

Skeleton - i convocati dell’Italia per i Mondiali di Whistler. In gara Joseph Luke Cecchini e Valentina Margaglio : Sono state ufficializzate le convocazioni per i Mondiali di Skeleton, che quest’anno si terranno a Whistler, in Canada, dal 2 al 9 marzo: a rappresentare l’Italia saranno Joseph Luke Cecchini (Sci Club Selvino) e Valentina Margaglio (Fiamme Azzurre). Le gare alle quali prenderanno parte si svolgeranno giovedì 7 e venerdì 8 nella serata italiana, con manche alle ore 18.00 ed alle 21.30. Joseph Luke Cecchini è ormai un veterano delle ...

Skeleton – Mondiali di Whistler : gli azzurri convocati : L’Italia avrà due rappresentanti ai Mondiali di Whistler a marzo: convocati Joseph Luke Cecchini e Valentina Margaglio Saranno due i rappresentanti dell’Italia ai Mondiali di Skeleton in programma dal 2 al 9 marzo a Whistler, in Canada. Il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato i convocati con la delibera numero 70 del 28 gennaio 2019: si tratta di Joseph Luke Cecchini (Sci Club Selvino) e Valentina Margaglio (Fiamme Azzurre) ...

Skeleton femminile - Coppa del Mondo St. Moritz 2019 : vince Rahneva - diciassettesima Margaglio : A due anni di distanza dal primo successo arriva un altro trionfo, sempre sulla stessa pista, quella svizzera di St.Moritz, per la canadese Mirhela Rahneva nella Coppa del Mondo di Skeleton femminile. Nella quinta gara stagionale la canadese, nativa di Ruse, riesce ad imporsi grazie ad un’eccellente seconda run nella quale rimonta una posizione e si assesta in vetta con il tempo di 2:17.77. Battuta la russa, campionessa d’Europa in ...

Skeleton - Coppa del Mondo Altenberg 2019 : Alekander Tretiakov non sbaglia un colpo e vince davanti a Yun Sungbin e Tregubov : Prosegue il grande inizio di stagione del russo Alexander Tretiakov che domina anche ad Altenberg (primo successo personale sulla pista tedesca) ed è sempre più saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di Skeleton 2019. L’oro olimpico di Sochi ha concluso due ottime discese, la seconda disputata sotto una fitta nevicata che ha reso ancor più complicato il tracciato, con il tempo complessivo di 1:55.09 (58.09 ...

Slittino - bob e Skeleton. L'Italia senza impianti ha "sfrattato" 30 medaglie : In un'epoca che vede i giovani italiani sempre più orientati a guardare oltreconfine per cercare opportunità professionali, c'è anche chi, suo malgrado, si vede costretto ad emigrare all'estero alla ricerca di una dimora che nel proprio Paese non esiste più. È questa la situazione critica e precaria dei nomadi per eccellenza dello sport italiano, ovvero gli atleti azzurri di Slittino, bob e skeleton.Dopo le imprese realizzate nel passato, da ...

Skeleton - Coppa del Mondo Winterberg 2018 : Jacqueline Loelling si riscatta - la Russia continua a comandare tra gli uomini : La Coppa del Mondo di Skeleton 2018/19 ha fatto tappa in Germania, a Winterberg, in occasione del secondo appuntamento stagionale. Dopo l’esordio di Sigulda, in Lettonia, la pista della Renania Settentrionale ha regalato risposte importanti con prestazioni che iniziano a dare uno scenario più chiaro alle due competizioni. Tra gli uomini, per esempio, la stagione ha preso il via con gli atleti russi decisamente sugli scudi. Dopo il successo ...

Skeleton - Igls accoglie il gruppo azzurro di Coppa Europa : presenti anche alcuni giovani : Al gruppo di Coppa Europa si aggregano anche i giovani, allenamenti ad Igls per tutta la settimana Allenamenti ad Igls, in Austria, per il gruppo di Coppa Europa di Skeleton, al quale si aggregheranno anche alcuni giovani. Il direttore tecnico Maurizio Oioli ha convocato Amedeo Bagnis, Gabriele Marenchino, Francesco Pellicani, Pietro Augusto Drovanti, Sofie Falkensteiner, Alessia Crippa e Alessandra Fumagalli per il periodo che va da ...

Skeleton - Coppa del Mondo Winterberg 2018 : vince Jacqueline Loelling - ventesima Valentina Margaglio : La parziale delusione di Sigulda è stata ampiamente riscattata. La detentrice della sfera di cristallo, la giovanissima teutonica Jacqueline Loelling, torna alla vittoria nella seconda tappa della Coppa del Mondo di Skeleton 2018-2019: in casa a Winterberg la beniamina del pubblico non ha rivali, sbaragliata la concorrenza con le avversarie tutte staccatissime. Già all’ottavo successo della carriera, la 23enne, che a febbraio si è laureata ...