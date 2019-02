huffingtonpost

Le due Maddalene di Caravaggio: doppi o copie?

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Forse per chi ha letto i miei articoli precedenti questo risulterà un po' "diverso". Sarà il primo di una piccola serie dedicata a un tema che è parte dei miei studi dedicati alla pittura dei primi trenta anni del '600.Si è chiusa a Parigi, recentemente, un'importante mostra al Musée Jacquemart-André, sulle presenze artistiche vicine al periodo romano di. Un totale di 31 dipinti visti da oltre 250.000 visitatori in tre mesi, che accostati tra loro in un percorso innovativo voluto dalle due studiose curatrici della mostra, Francesca Cappelletti e Maria Cristina Terzaghi, hanno reso evidenti le reciproche influenze di artisti come il Cavalier D'Arpino, Carlo Saraceni, Orazio Gentileschi, Bartolomeo Cavarozzi, Giovanni Baglioni, Bartolomeo Manfredi e ovviamente Michelangelo Merisi daNon deve più stupire l'accorata ...