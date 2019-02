Giordano a Piazzapulita | «Io intollerante e xenofobo? Chiedetemi scusa» E lascia lo

Piazzapulita - scontro De Angelis-Giordano : ‘Sei sensibile al clima di intolleranza’ - ‘Io xenofobo?’. E l’ex direttore se ne va : scontro durante la puntata di Piazzapulita su La7 tra il giornalista dell’Huffington Post, Alessandro De Angelis, e l’ex direttore del Tg4, Mario Giordano. “I Cinque Stelle hanno avvalorato con questo voto una svolta xenofoba”, commenta De Angelis parlando del voto sulla piattaforma Rousseau riguardante il caso della nave Diciotti. “Dov’è la xenofobia?”, risponde Giordano. De Angelis chiede di non ...

Scontro fra Mario Giordano e Alessandro De Angelis a Piazzapulita - il direttore del Tg4 lascia lo studio : Confronto acceso nel corso di Piazzapulita fra il direttore del Tg4, Mario Giordano, e il vice direttore di Huffpost Alessandro De Angelis. "Mi rendo conto che per te è difficile, che sei molto sensibile a questo clima di intolleranza che c'è nel Paese, ma fammi finire" afferma De Angelis rivolgendosi a Giordano, che sbotta: "Ma come ti permetti? Come ti permetti?".La pietra della discordia è il voto sul caso Diciotti, con ...

Piazzapulita - Mario Giordano sotto accusa : «Sensibile al clima di intolleranza». Lui lascia la diretta – Video : Mario Giordano, Piazzapulita Di affermazioni scriteriate, si sa, sono pieni i talk show. A volte più, a volte meno. Ed anche Piazzapulita non è risultata immune a questo fenomeno. Ieri sera, nel programma di La7, un’avventata battuta del giornalista Alessandro De Angelis ha scatenato un contrasto con Mario Giordano, collegato in diretta. accusato di essere “sensibile” al (presunto) “clima di intolleranza” presente ...

Piazzapulita - Mario Giordano lascia lo studio in diretta : "Sei intollerante, Mario... non al glutine" Sembrerebbe essere questa la frase, sia pur pronunciata col sorriso dal conduttore Corrado Formigli, ad aver irritato Mario Giordano e spingerlo a lasciare lo studio di Piazzapulita in diretta, di punto in bianco e visibilmente irritato. Un abbandono che ha sorpreso, ma non turbato, Formigli e i suoi ospiti, tra cui Carlo Cottarelli e Antonio Padellaro.La puntata aveva già offerto spunti ...

Piazzapulita - Mario Giordano lascia lo studio in diretta : "Sei intollerante, Mario... non al glutine" Sembrerebbe essere questa la frase, sia pur pronunciata col sorriso dal conduttore Corrado Formigli, ad aver irritato Mario Giordano e spingerlo a lasciare lo studio di Piazzapulita in diretta, di punto in bianco e visibilmente irritato. Un abbandono che ha sorpreso, ma non turbato, Formigli e i suoi ospiti, tra cui Carlo Cottarelli e Antonio Padellaro.La puntata aveva già offerto spunti ...