Enrico Nigiotti | ' Sanremo un dono del cielo' ' Che orgoglio stare lì'

Spostato il concerto di Enrico Nigiotti a Firenze - dal Puccini al Teatro Verdi : nuovi biglietti in prevendita : Il concerto di Enrico Nigiotti a Firenze è Spostato dal Teatro Puccini al Teatro Verdi per permettere una maggiore capienza di spettatori. La data del 9 aprile è quindi quasi completa, ragion per cui l'organizzazione ha deciso per la location a più alto numero di posti in modo da permettere a più interessati di partecipare. L'annuncio arriva direttamente dalle pagine social dell'artista di Livorno, che ha anche annunciato l'apertura delle ...

Niente instore per Enrico Nigiotti - che incontrerà i fan dopo ogni concerto : “Firmerò i dischi in tour” : Ha avuto un'idea originale e insolita Enrico Nigiotti, che al posto dei tradizionali instore per la promozione dell'album Cenerentola e altre storie appena rilasciato dopo la partecipazione a Sanremo con Nonno Hollywood darà vita ad un'iniziativa speciale. I fan che vorranno incontrarlo e farsi autografare le copie dell'album non dovranno presentarsi ai classici firmacopie nei negozi, ormai diventati tappa obbligata di ogni promozione che si ...

Domenica In - delirio per Enrico Nigiotti : alcune donne entrano in studio per baciarlo : La puntata di ieri di Domenica In è stata estremamente movimentata. Mara Venier ha dato il via al consueto appuntamento Domenicale continuando a trattare l'argomento inerente il Festival di Sanremo. La sessantanovesima edizione di tale programma ha generato molto scalpore, specie per il vincitore. Per questo motivo, la conduttrice ha voluto continuare a parlare dell'argomento invitando in studio alcuni dei cantanti iin gara. Tra questi c'è stato ...

Domenica In - caos in studio per Enrico Nigiotti : Mara Venier e le altre pazze del cantautore : Nella puntata del 17 febbraio di Domenica In arriva in studio anche Enrico Nigiotti. La reazione delle donne presenti fa sorridere Zia Mara che invita alcune spettatrici a raggiungere il cantautore e..

Domenica In – Ventitreesima puntata del 17 febbraio 2019 – Arisa - Enrico Nigiotti - Simone Cristicchi - Laura Chiatti - Serena Rossi tra gli ospiti.. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Ventitreesima puntata del 17 febbraio 2019 – Arisa, Enrico Nigiotti, Simone Cristicchi, Laura Chiatti, Serena Rossi ...

Enrico Nigiotti non molla il sogno in Italia - ma dice : 'Volevo andare alle Canarie' : Reduce dalla sua partecipazione alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, il cantautore livornese di "Nonno Hollywood" ha presentato il suo ultimo singolo nello studio televisivo del talent-show condotto e prodotto da Maria De Filippi, e non solo. Ai microfoni di Tgcom.24 Enrico Nigiotti ha confidato di aver pensato di abbandonare l'industria musicale e partire all'estero. Enrico Nigiotti si racconta dopo Sanremo 2019 Ai microfoni ...

Enrico Nigiotti - il ricordo di Elena D’Amario : pubblico in delirio : Enrico Nigiotti a Domenica In: il successo di Nonno Hollywood e il ricordo di Amici con Elena D’Amario Mara Venier accoglie con grande calore Enrico Nigiotti a Domenica In. La conduttrice appare piuttosto entusiasta nel vedere il giovante cantante, che si imbarazza particolarmente. Più volte la presentatrice fa notare l’imbarazzo del ragazzo, il quale diventa […] L'articolo Enrico Nigiotti, il ricordo di Elena D’Amario: ...

Domenica In : caos in studio per l’intervista di Enrico Nigiotti : Domenica In: Enrico Nigiotti sommerso dall’affetto del pubblico in studio Tra gli ospiti della puntata di oggi di Domenica In, Mara Venier ha intervistato anche Enrico Nigiotti, reduce dal successo riscontrato a Sanremo grazie al brano Nonno Hollywood. Appena fatto il suo ingresso in studio Mara l’ha subito abbracciato: la conduttrice non ha mai nascosto l’amore che prova per il giovane cantante, tanto che aveva condiviso la ...

Enrico Nigiotti / Video - dopo Sanremo nei teatri con Cenerentola - Domenica In - : dopo l'esperienza di Sanremo, ENRICO NIGIOTTI è pronto per il suo nuovo tour Cenerentola e altre storie. Il 17 febbraio sarà di nuovo ospite a Domenica In.

Enrico Nigiotti - intervista : tentazione Canarie - poi X Factor e Sanremo : Enrico Nigiotti a ruota libera, l’intervista: dalla tentazione di lasciare tutto e partire per le Canarie, fino all’esibizione a Sanremo 2019: “Vincere non è necessario” La vita è fatta di bivi e prendere quelli giusti al momento opportuno può dare la svolta. Ne sa qualcosa Enrico Nigiotti, che a un certo punto della sua carriera […] L'articolo Enrico Nigiotti, intervista: tentazione Canarie, poi X Factor e Sanremo ...

Baci Perugina San Valentino 2019 : frasi di Mara Maionchi ed Enrico Nigiotti : Baci Perugina San Valentino 2019: frasi di Mara Maionchi ed Enrico Nigiotti Mara Maionchi ed Enrico Nigiotti testimonial dei Baci Perugina per questo San Valentino. I due hanno scritto 31 frasi romantiche che compariranno sui bigliettini all’interno dei cioccolatini più famosi d’Italia. Il cantante e la talent scout sono gli ultimi di una lunga serie di Vip che hanno partecipato all’iniziativa promossa dalla Perugina; nel corso degli ...

Enrico Nigiotti rilancia l’edizione speciale di “Cenerentola e altre storie…” e aggiunge nuove date al tour : Domani, venerdì 15 febbraio, esce “Cenerentola e altre storie…” (Sony Music Italy) l’edizione speciale dell’ultimo album di inediti di Enrico Nigiotti. Il disco, disponibile sempre domani in streaming e in digital dowloand al seguente link https://smi.lnk.to/CenerentolaealtreStorie, conterrà il singolo “Nonno Hollywood”, brano in gara alla 69° edizione del Festival di Sanremo e vincitore del Premio Lunezia per Sanremo. “Nonno Hollywood” è un ...

Enrico Nigiotti imbarazza Mara Venier : 'Sei il mio sogno proibito' : Ieri, domenica 10 febbraio, è andata in onda la puntata speciale di Domenica in dedicata interamente alla fine del Festival di Sanremo. Mara Venier ha ospitato sul palco dell'Ariston tutti i concorrrenti dandogli la possibilità di esibirsi con le loro canzoni inedite e di rispondere alle domande degli ospiti presenti. Non tutti, però, hanno potuto o voluto presenziare. Basti pensare ad esempio al caos generato da Loredana Bertè, assente per ...