Elisa Isoardi dice mi manca la quotidianità con Matteo Salvini

(Di venerdì 22 febbraio 2019)ha fatto un’intervista al settimanale “Diva e Donna”, dove ha parlato della sua carriera televisiva e della sua vita sentimentale,:”Non sono nata per fare la first lady. Non so nemmeno se ne sarei capace. Sono una testa pensante e non smetterò di esserlo. Milacon lui, i momenti passati insieme, anche se poi alla fine ci vedevamo poco, ma quel poco pesava, eccome. Consono stati cinque anni bellissimi, la storia d’amore più importante della mia vita e ora sto bene così. Non sembra avvertire lanza di qualcuno al proprio fianco, occupata quotidianamente con la diretta de La Prova del Cuoco, e racconta: ”Qui è la mia vera famiglia. Vivo più con loro che con i miei genitori o un probabile fidanzato. Con La prova del cuoco stiamo vincendo la scommessa e gli ascolti crescono. Il tema delle sfide è sicuramente più conoscenza del cibo, ...