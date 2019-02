Condannato a 5 anni e 10 mesi Formigoni finisce in carcere 

Roberto Formigoni Condannato in Cassazione a 5 anni e 10 mesi : andrà in carcere : L’ex governatore della Lombardia, Roberto Formigoni è stato condannato dalla Corte di Cassazione a 5 anni e 10 mesi. Formigoni era imputato nel contesto del processo Maugeri-San Raffaele ed era stato condannato a sette anni e mezzo con l’interdizione per tutta la vita dai pubblici uffici, quindi il massimo della pena. In Cassazione la pena ha beneficiato di un leggero sconto per prescrizione. Le sentenze definitive Alla sbarra per il crac delle ...

Roberto Formigoni Condannato a 5 anni e 10 mesi in Cassazione. Andrà in carcere : È stato condannato a 5 anni e 10 mesi, con un leggero sconto di pena per prescrizione, l'ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni accusato di corruzione nel processo Maugeri-San Raffaele. Lo ha deciso la Cassazione, che ha respinto anche gli altri ricorsi dei coimputati.In particolare, è stata confermata la condanna a 7 anni e 7 mesi per Costantino Passerino, ex manager della Maugeri e quella a 3 anni e 4 mesi per ...

