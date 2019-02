Atletico - Juve | Simeone a rischio squalifica per il suo gestaccio

L'Atletico Madrid attacca la Juventus : "Potente e influente come il Real Madrid" : Il 12 marzo all'Allianz Stadium la Juventus di Massimiliano Allegri tenterà l'impresa contro L'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. I colchoneros hanno vinto con gran merito l'andata per 2-0 e solo ...

5 rimonte in Champions League che la Juventus dovrebbe imitare per ribaltare l'Atletico : Missione rimonta il 12 marzo per la Juventus chiamata a ribaltare allo Stadium di Torino il pesante 2-0 subito con l’Atletico a Madrid nei primi novanta minuti della doppia sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League. L’imperativo bianconero è di crederci fino alla fine e gli uomini di Allegri proveranno sicuramente in tutti i modi a centrare la ‘remuntada’. Impresa evidentemente non semplice, ma nemmeno impossibile. Ecco 5 ...

L'Atletico Madrid accusa la Juventus - : L'amministratore delegato delL'Atletico Madrid Miguel Angel Gil Marin attacca la Juventus dopo l'ottavo di finale di Champions vinto dai colchoneros mercoledì. 'Per battere club potenti come il Real ...

Atletico-Juve - l'Ad Marin sbotta : 'Bianconeri favoriti come il Real - gol di Morata valido' : A due giorni da Atletico Madrid-Juventus , sfida di Champions League che ha visto crollare i bianconeri, usciti sconfitti per 2-0 dal Wanda Metropolitano, non accennano a placarsi le polemiche sulle ...

Moggi - che sorpresa : “Juve o Atletico? Ecco chi passerà il turno” : Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, tramite il proprio account twitter, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla sfida Juventus-Atletico e sul prossimo e potenziale passaggio del turno ai quarti di finale, in attesa del match di ritorno all’Allianz Stadium tra bianconeri e Colchoneros. Leggi anche: Chiellini: “Non ce ne […] More

L’Atletico Madrid attacca la Juventus : “club potente - decisioni a loro favore! E Chiellini…” : Miguel Angel Gil Marin, amministratore delegato dell’Atletico Madrid, ha tuonato a seguito di alcune decisioni arbitrali definite pro-Juventus Miguel Angel Gil Marin, amministratore delegato dell’Atletico Madrid, ha parlato a seguito della gara vinta dalla sua squadra contro la Juventus. Il dirigente è stato duro nei confronti della direzione arbitrale e del Var, parlando di una forma di favoritismo nei confronti della ...

Atletico - l'ad Gil Marin : "Juve potente come il Real - le azioni dubbie sempre a loro favore" : Mancano poco meno di tre settimane alla sfida di ritorno tra Juventus e Atletico Madrid , ma in Spagna sembrano temere la possibile rimonta dei bianconeri e provano a mettere le mani avanti. Almeno a ...

Atletico-Juve - il padre di Simeone : 'Il gestaccio? Non gliel'ho insegnato io' : L'esultanza smodata di Diego Pablo Simeone dopo il gol dell'1-0 di Gimenez nel match contro la Juventus ha fatto il giro del mondo. Il gesto delle mani posizionate in modo da sottolineare gli ...

Il padre di Simeone : 'Il gestaccio in Atletico-Juve? Non l'ho insegnato io a Diego' : L'esultanza smodata di Diego Pablo Simeone dopo il gol dell'1-0 di Gimenez nel match contro la Juventus ha fatto il giro del mondo. Il gesto delle mani posizionate in modo da sottolineare gli attributi è stato criticato da più parti e anche Carlos , il padre del Cholo , è rimasto spiazzato: 'Io non gliel'ho insegnato, non ...

Juve-Atletico : Simeone a rischio squalifica : TORINO - Ha ragione Diego Simeone quando, in merito all'esultanza 'pubica' di mercoledì sera a Madrid , spiega: 'L'ho fatta con il cuore'. Molto probabilmente, in effetti, non l'ha fatta con il ...

Carletto Ancelotti fa arrabbiare la Juventus : “auguro all’Atletico di vincere la Champions” : Carletto Ancelotti ha parlato del gesto di Cristiano Ronaldo, il quale ha rinfacciato ai tifosi dell’Atletico Madrid le sue 5 Champions League Carletto Ancelotti ha staccato ieri sera il pass per gli ottavi di finale di Europa League. In conferenza stampa il tecnico è stato anche interpellato sul ben noto gesto del suo ex calciatore Cristiano Ronaldo, il quale ha mimato il 5 nei confronti dei tifosi dell’Atletico Madrid, come a ...

Juve - Ancelotti fa arrabbiare i tifosi : 'Auguro all'Atletico di vincere la Champions' : TORINO - Ancelotti fa arrabbiare i tifosi della Juventus . Il tecnico del Napoli nel post partita della sfida contro lo Zurigo in Europa League commenta le dichiarazioni del presidente dell'Atletico ...

Juventus-Atletico Madrid - Simeone rischia la squalifica dopo il gestaccio dell’andata : è recidivo : Diego Simeone potrebbe essere squalificato in vista della gara di ritorno tra Atletico Madrid e Juventus che si giocherà a Torino L’Uefa sta valutando con attenzione la posizione di Diego Simeone dopo la gara d’andata tra Atletico Madrid e Juventus. Il tecnico dei colchoneros, dopo la sua esultanza eccessiva, è stato preso di mira in modo vergognoso sui social, con alcuni teppisti che hanno augurato la morte a lui ed alla ...

Atletico-Juve - Simeone a rischio squalifica : oggi il verdetto sul gestaccio degli 'huevos' : Infine, l'Uefa non interviene, considerando il gesto una semplice esultanza esagerata, il modo molto personale, da taverna, ma non offensivo, di far sapere al mondo che all'Atletico «tenemos huevos», ...