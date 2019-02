Stuprata dal prete per 13 anni e costretta ad abortire tre volte

Genova - 17enne drogata dalla madre e Stuprata dal patrigno : drogata dalla madre, violentata dal patrigno . Ha questi ingredienti horror la storia da incubo di una 17enne che quella sera pensava di andare a una festa per divertirsi con amici e parenti. Gli ...

Ragazza precipita dalla finestra e muore. Denunciò : 'Un tassista mi ha Stuprata' : Una violenza sessuale subita. Potrebbe essere questo il motivo che ha spinto una 17enne di origini australiane a uccidersi a Roma. La ragazzina, precipitata lunedì sera dalla finestra di un ...

Macerata - Stuprata e picchiata dal padre - l'avvocato : 'Fu costretta ad abortire tre volte' : E' una vicenda che sconvolse l'Italia quella di Azka Riaz, la ragazza 19enne di origini pakistane, ma che viveva nel nostro Paese, precisamente a Trodica di Morrovalle, in provincia di Macerata. Tutto accadde il 24 febbraio dello scorso anno. Il padre della giovane, Muhammad Riaz, in quell'occasione picchiò selvaggiamente sua figlia, riducendola in fin di vita. La stessa infatti spirò proprio a cause delle gravi lesioni riportate. La storia di ...

Torino - fu Stuprata e i colpevoli restarono impuniti : solo 4.800 euro come risarcimento dallo Stato - arriva il ricorso : Quando l'aggressore rimane impunito secondo una direttiva europea dovrebbe essere lo Stato a garantire un indennizzo "adeguato", ma le tariffe previste dal Fondo di garanzia sono basse

Usa - paralizzata in clinica da 14 anni partorisce : Stuprata dall’infermiere che la accudiva : La 29enne da 14 anni era ospite della clinica privata perché completamente paralizzata e non in grado di parlare, poi all'improvviso è entrata in travaglio: nessuno si era accorto della sua gravidanza in atto. Dalle indagini si è scoperto che la donna ha dovuto assistere impotente al suo stupro perché sveglia e cosciente ma completamente immobile.Continua a leggere

Treviso - 50enne accusa : ‘Ubriacata e Stuprata dai miei soci dopo la cena aziendale’ : Una cena aziendale si sarebbe trasformata in un incubo per una 50enne di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Lo scorso ottobre la donna aveva invitato a casa sua i quattro soci, per trovare una soluzione ad alcuni problemi di natura economica che avevano causato non poche tensioni sul lavoro, ma la serata avrebbe preso una piega del tutto inaspettata. Infatti la signora ha denunciato ai carabinieri di Treviso di essere stata vittima di uno ...

Stuprata dal papà da quando aveva 6 anni e incinta due volte - Shannon : “Ha distrutto la mia vita” : La storia di Shannon Clifton, oggi 18enne, abusata dal padre da quando aveva sei anni. incinta per due volte, ha portato a termine la seconda gravidanza prima della fuga con il suo aguzzino, che è stato poi arrestato. "Non saprò mai perché mio padre ha fatto quello che ha fatto, ma voglio aiutare altre vittime di abusi affinché possano trovare l'aiuto di cui hanno bisogno".Continua a leggere

Desirée Mariottini - uccisa dalla droga e Stuprata : l'autopsia porta a galla la verità : Si torna nuovamente a parlare di Desirée Mariottini la cui morte non potrà essere cancellata. Il suo è stato sicuramente uno dei casi di cronaca più cruenti e tristi del 2018, una morte orribile su cui tanto si è dibattuto in questi mesi fuori e dentro la caserme e procure. Omicidio Desirée Mariottini, la brutalità dell'omicidio L'...

Polonia - moglie abusata dal marito per anni e ridotta in schiavitù : Stuprata dai cognati : Una terribile storia di violenza e abusi arriva dalla Polonia, precisamente dalla cittadina di Parszczye, situata a nord del Paese. Un uomo è stato condannato a 25 anni di carcere per aver rinchiuso la moglie in uno scantinato per anni. Qui veniva sottoposta ad abusi sessuali anche da parte dello stesso e dai cognati. I fatti contestati all'uomo risalgono ad un arco temporale che va dal 2006 al 2010. Secondo quanto riportato dal quotidiano ...