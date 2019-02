Nest | Google si è scordata di dirci di averci messo un microfono in casa

wired

(Di giovedì 21 febbraio 2019)Che succede se vi dicessero che il vostro frullatore ha uno la tv dove vi ritrovate la sera con tutta la famiglia ha una telecamera? In un mondo in cui hackerare un oggetto riesce facile anche a un dodicenne quanto vi sentireste sicuri nel solo scoprire che esistono anche se non in funzione? E quanto resterebbe invariata la fiducia che riponete nell’azienda che vi ha venduto quel prodotto tenendovi all’oscuro?Questo è quello che si stanno chiedendo i clienti che negli Stati Uniti hanno scoperto che il loroSecure, il sistema intelligente per la sicurezzalinga, conteneva unmai dichiarato in fase d’acquisto.Secure è un prodotto di, l’azienda di prodotti di domotica comprata dacinque anni per 3,2 miliardi di dollari.Secure si compone di diversi strumenti, dei rilevatori di movimento, altri che verificano se le fire vengono ...