Xbox One : Microsoft svela le novità dell’aggiornamento primaverile : L’inverno sta volgendo a termine e Microsoft ha già preparato le novità per la primavera, che giungeranno su Xbox One attraverso un corposo aggiornamento della dashboard o forse dovremmo dire sistema operativo, scopriamole insieme. Le novità in arrivo su Xbox One in primavera A seguire vi riportiamo alcune delle novità che gli Insider potranno testare nei prossimi giorni e che arriveranno per tutti a ...

Microsoft To-Do si aggiorna : arriva la gestione di account multipli [Insider] : La UWP di Microsoft To-Do si è aggiornata quest’oggi per tutti i PC e tablet Windows 10 iscritti al programma Insider introducendo una funzione molto ma molto richiesta. Novità Introdotto il supporto agli account multipli. Per accedere al menu, è sufficiente cliccare sull’icona del proprio profilo e selezionare la voce “gestione degli account”. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al download Microsoft ...

Microsoft To-Do si aggiorna per Windows 10 : introdotte nuove emoji : Breve comunicato per informarvi che la UWP di Microsoft To-Do si è di recente aggiornata alla versione 1.50.2401 per tutti i PC e tablet Windows 10. Changelog Aggiunte nuove emoji al selettore. Fix di bug. Link al download Microsoft To-Do: List, Task & Reminder (Gratis, Windows Store) ?

Microsoft Foto si aggiorna per Windows 10 19H1 : Microsoft Foto, la UWP di sistema dedicata alla visualizzazione e alla modifica di immagini e video, si è aggiornata alla versione 2019.19011.15410.0 per tutti gli utenti Insider Fast che hanno installato Windows 10 19H1. Novità Nelle impostazioni è stata aggiunta una nuova voce che permette di disabilitare la creazione automatica degli album per la sezione “Raccolta”. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al ...

Microsoft To-Do si aggiorna per Windows 10 ma non Windows 10 Mobile : Solitamente To-Do, l’app di liste e promemoria sviluppata da Microsoft, si è sempre aggiornata sia su Windows 10 che su Windows 10 Mobile essendo una UWP a tutti gli effetti. Tuttavia, l’ultimo aggiornamento rilasciato poche ore fa sullo store e numerato 1.49.2243.0, risulta attualmente disponibile soltanto per PC e tablet, esclusivi quindi gli smartphone con a bordo il sistema operativo di casa Redmond. Da alcune settimane si ...

Microsoft To-Do si aggiorna per iOS : possibilità di allegare file alle attività : Microsoft To-Do si è appena aggiornata pubblicamente alla versione 1.49 sull’App Store di Apple per tutti gli utenti in possesso di un iPhone o iPad. Changelog Novità: allegati! Ora è possibile allegare qualsiasi file (fino a 25 MB) o foto direttamente dal telefono a un’attività in un elenco personale. Miglioramento: abbiamo migliorato la nostra interfaccia utente di ricerca per iPad oltre a correggere alcuni piccoli bug. Risolto: ...

Microsoft Launcher (beta) si aggiorna : miglioramenti per le cartelle : La variante beta di Microsoft Launcher si è appena aggiornata sul Play Store di Google alla nuova versione numerata 5.2 introducendo diversi miglioramenti. Novità Le cartelle non appaiono più a schermo intero bensì in finestra per un utilizzo semplificato con una sola mano e su dispositivi con display di grandi dimensioni. La scheda giornaliera di Microsoft Rewards consente ora di guadagnare punti usando Microsoft Launcher e completando le ...

Microsoft Launcher per Android si aggiorna in beta alla versione 5.1 con alcune novità : Microsoft Launcher per Android passa alla versione 5.2, per ora in fase di beta test: scopriamo insieme quali sono le novità apportate da questo nuovo aggiornamento. L'articolo Microsoft Launcher per Android si aggiorna in beta alla versione 5.1 con alcune novità proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Edge si aggiorna per iPhone e iPad : modalità picture-in-picture [Agg.1 Pubblico] : [aggiornamento1 15/01/2019] L’aggiornamento risulta essere ora pubblico e disponibile, pertanto, anche per gli utenti iOS che non sono in possesso della versione beta. Articolo originale (31/12/2018), Microsoft ha rilasciato di recente sull’App Store di Apple un nuovo aggiornamento di Edge per tutti gli iPhone e gli iPad iscritti alla beta ufficiale del browser. La versione è numerata 42.9.9. Novità Implementato il ...

Microsoft terminerà il supporto a Windows 7 fra un anno - aggiornate i PC o cambiateli : Se state usando un computer con il sistema operativo Windows 7, sappiate che fra un anno – esattamente il 14 gennaio 2020 – Microsoft smetterà di supportarlo. Questo significa che Microsoft non pubblicherà più alcun aggiornamento di sicurezza e non sarà più attivo il supporto per i clienti. Windows 7 del resto è un sistema operativo ormai datato, che Microsoft pubblicò nel lontano 2009. Nel frattempo sono state rilasciate versioni più moderne, ...

Microsoft smetterà di aggiornare Windows 7 dal 2020 : Microsoft ha annunciato che tra un anno smetterà di fornire aggiornamenti per Windows 7, il suo sistema operativo disponibile dal 2009 e che si stima sia ancora utilizzato su circa un terzo dei computer Windows in giro per il mondo.

Microsoft To-Do per Windows 10 si aggiorna : aggiungi le liste al menu Start : L’app UWP di Microsoft To-Do è stata aggiornata oggi per Windows 10 e Windows 10 Mobile introducendo la possibilità di aggiungere le liste al menu Start e altre novità. Changelog Non sei soddisfatto di vedere una sola lista sulla live tile? Ora puoi aggiungere ogni elenco e lista al menu Start di Windows 10. Migliorata l’accessibilità per permettere di comprimere ed espandere i diversi gruppi nelle liste intelligenti. È stata ...

Microsoft To-Do per Windows 10 si aggiorna : nuove gesture per Windows Ink [Insider] : Recentemente Microsoft To-Do per Windows 10 è stato aggiornato per gli utenti Insider con l’introduzione di nuove gesture da usare con Windows Ink e altri vari miglioramenti. nuove gesture per Windows Ink Disegna uno scarabocchio: l’attività viene cancellata. Disegna una linea: l’attività viene segnata come completata. Disegna una linea su un’attività completata: l’attività viene eliminata. Altre novità Hai mai perso una nota perché ti sei ...