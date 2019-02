Matteo Salvo | «Ecco come organizzarsi con le mappe mentali»

vanityfair

: Non basta il giocatore più forte, le partite vanno giocate. Salvo miracoli siamo già fuori. Complimenti #AtletiJuve - scorza_matteo : Non basta il giocatore più forte, le partite vanno giocate. Salvo miracoli siamo già fuori. Complimenti #AtletiJuve - matteo_milan91 : @_IlBoris Gua..ne tengo 4 e basta davvero Rr(lp salvo giusto perche una merda non è ) Kessie calha conti - Matteo_NFL : @Alberto_Caccia @deb_S22 1 po' come Bonucci,il giorno prima era il più forte al mondo(nn x me) il giorno dopo era 1… -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Alcuni esempi diAlcuni esempi diAlcuni esempi diAlcuni esempi diAlcuni esempi diAlcuni esempi diL'autoreIl libroSguardo curioso, voce assertiva e modi gentili. Vive in montagna, vicino Torino, appassionato di triathlon, la disciplina sportiva più completa e faticosa. Mostra entusiasta alcune foto dal suo cellulare di un recente camp nelle Canarie dove si è allenato. Gli brillano gli occhi: il ricordo dell’esperienza sportiva è ancora vivido nella sua memoria. Di sicuro non una qualunque.«International Master of Memory ai Campionati Mondiali di Memoria 2013», è entrato nel Guinness dei Primati per essere riuscito a memorizzare un mazzo da 52 carte in meno di 2 minuti di tempo, almeno 10 mazzi di carte in meno di 60 minuti di tempo massimo e un numero lungo almeno 1000 cifre sotto i 60 minuti di ...