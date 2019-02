Kim Jong-Casaleggio

Kim Jong-un fa rapire la figlia del dissidente a Roma - caos al governo : fango M5s contro Matteo Salvini : Si apre un clamoroso caso diplomatico, che parte dalla Corea del Nord e arriva a minare gli equilibri del governo italiano. Il punto è che la figlia di Jo Song-gil, ex ambasciatore nordcoreano in Italia, lo scorso novembre sarebbe stata rimpatriata a forza dall'Italia mentre cercava di ricongiungers

Il prossimo incontro tra Trump e Kim Jong-un : Venerdì Trump ha annunciato che sarà il 27 e il 28 febbraio ad Hanoi, in Vietnam: probabilmente si parlerà ancora di nucleare e di sanzioni economiche

USA e Corea del nord : segnali positivi emessi dal secondo colloquio tra Kim Jong-un e Trump : Nonostante tra loro vi siano ancora divergenze sulla questione della denuclearizzazione, rimane ancora attendibile l'avvenire del processo di risoluzione politica della questione della penisola ...

Sud Corea plaude al nuovo incontro tra Trump e Kim Jong-un - : Seul approva la decisione di condurre il secondo incontro tra il presidente americano Donald Trump ed il leader nordCoreano Kim Jong-un, ha riferito il portavoce dell'amministrazione presidenziale ...

Donald Trump e Kim Jong-un si incontreranno di nuovo - alla fine di febbraio : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un si incontreranno per la seconda volta intorno alla fine di febbraio. Lo ha annunciato la Casa Bianca dopo l’incontro tra Trump e il generale Kim Yong-chol, il braccio

Trump incontrerà Kim Jong- un per un secondo summit : Trump «non vede l'ora di incontrare il presidente Kim», ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders. Il luogo dell'incontro tra i due «verrà reso noto successivamente» ma dopo il ...

Trump incontrerà Kim Jong-un a fine febbraio : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, a fine febbraio. Ad annunciarlo è stata la Casa Bianca, che però non ha dato indicazioni precise sul luogo né sulla data dell'incontro.La notizia del nuovo vertice fra Corea del Nord e Stati Uniti arriva dopo l'incontro fra Trump e Kim Yong Chol a Washington. Un meeting in cui il presidente Usa ha voluto ribadire la volontà di dialogare con ...

La Rimborsopoli lombarda e il secondo incontro Trump e Kim Jong-un : DALL'ITALIA Bankitalia taglia le stime di crescita per il 2019. Il pil è previsto allo 0,6 per cento. Bankitalia prevede un calo del pil nel quarto trimestre del 2018 dopo una contrazione nel terzo: il paese entrerebbe in recessione tecnica. Il vicepremier Luigi Di Maio: “Stime apocalittiche”.

Kim Jong Un lascia Pechino in treno : ANSA, - Pechino, 9 GEN - Il treno del leader nordcoreano Kim Jong-un ha lasciato la stazione di Pechino. Lo riporta l'agenzia Yonhap. La partenza è maturata a poco più di un giorno dall' arrivo nell'...

Corea Nord - Kim Jong-un lascia Pechino : Kim ha quindi concluso la sua IV missione in Cina incontrando il presidente Xi Jinping con cui ha avuto colloqui all'apparenza dedicati,oltre che all'economia e all'allentamento delle sanzioni decise ...

Kim Jong-un in Cina per il suo 35° compleanno : così il leader resta vicino a Pechino mentre tratta con Trump e Seul : Anno nuovo, vecchie amicizie. Le incertezze in cui verte il traballante accordo di Singapore hanno spinto Kim Jong-un nuovamente tra le braccia della Cina, che lo scorso anno ha ospitato il primo debutto internazionale del giovane leader. Secondo la Korea Central Television, Kim sarebbe giunto a Pechino questa mattina a bordo del consueto treno blindato verde a strisce gialle insieme alla moglie Ri Sol Ju e altri alti funzionari, tra cui il ...

Kim Jong-un in Cina : vertice con Xi Jinping/ Incontri Usa-Corea del Nord in Vietnam per nuovo summit con Trump : Corea del Nord, visita in Cina di Kim Jong-un: Incontri con Xi Jinping in vista del secondo summit con Trump. Contatti funzionari Usa-Pyongyang