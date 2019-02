Il tattico a turni BattleTech è disponibile gratuitamente su Steam per questo fine

eurogamer

(Di giovedì 21 febbraio 2019)è uno strategico apubblicato nel 2018 da Harebrained Scheme, se avete sempre voluto provarlo, questa è il vostro giorno fortunato, infatti il gioco sarà giocabilesettimana suNell'anno 3025 la galassia è intrappolata in un interminabile ciclo di guerre, combattute da casati nobiliari per mezzo di enormi veicoli da combattimento meccanizzati chiamati BattleMech. Il giocatore deve prendere il comando della sua squadra mercenaria di 'Mech e dei MechWarrior che li pilotano e cercare di restare a galla mentre rischia di farsi trascinare in una brutale guerra civile interstellare. Sarà necessario potenziare la base operativa interstellare, negoziare contratti mercenari con i signori feudali, riparare e prendersi cura della propria scuderia di BattleMech ormai antiquati, e mettere in gioco tattiche di combattimento devastanti per ...