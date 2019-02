Il Napoli attende lo Zurigo | ecco dove vedere la partita in Tv

Napoli - piano di fuga in caso di sisma : ecco le aree dove attendere i soccorsi : A Napoli esistono 129 aree sicure nelle quali cercare rifugio in caso di terremoto. Il conto l'ha fatto il Comune di Napoli che ha inserito quelle aree nel piano d'emergenza in caso di evento sismico. ...

Napoli - paga multa da 2.870 euro invece che 28 - 7 : attende rimborso da un anno : Doveva paga re una multa da 28,70 euro per una infrazione commessa con lo scooter, ma per errore ha versato all'amministrazione comunale di Napoli la somma di 2.870 euro . Una virgola è stata "fatale" ...

Hamsik saluta il Napoli! La Cina attende lo slovacco : Quasi come un fulmine a ciel Sereno, Carlo Ancelotti al termine di Napoli-Sampdoria ha annunciato l’imminente addio di Marek Hamsik alla maglia azzurra.Stamane i titoli di giornale sono tutti per Marek Hamsik. Lo slovacco è Inn procinto a lasciare Napoli e il Napoli per tuffarsi in un’esperienza tutta nuova. L’addio di Marechiaro alla maglia azzurra poteva avvenire già la scorsa estate, quando cioè, le prime sirene cinesi ...