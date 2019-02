Cesare Battisti chiede di commutare ergastolo in 30 anni ' Vale accordo estradizione'

Cesare Battisti senza vergogna : schifo - come vuole sfuggire all'ergastolo : Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac arrestato a gennaio in Bolivia dopo anni di latitanza ed estradato in Italia per espiare l'ergastolo per 4 omicidi che risalgono alla fine degli anni '70, ha chiesto di cancellare la pena del carcere a vita e di commutarla in 30 anni. Il suo legale, Davide St

Cesare Battisti chiede di commutare la sua pena dall'ergastolo a 30 anni di carcere : Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac arrestato a gennaio in Bolivia dopo anni di latitanza ed estradato in Italia per espiare l'ergastolo per 4 omicidi che risalgono alla fine degli anni '70, ha chiesto di cancellare la pena del carcere a vita e di commutarla in 30 anni. Il suo legale, Davide Steccanella, ha depositato alla Corte d'Assise d'Appello di Milano l'istanza con cui richiede, tramite un incidente di esecuzione, di applicare gli ...

‘Il caso Cesare Battisti’ - Paolo Manzo racconta il terrorista più ricercato d’Italia : Un terrorista condannato in via definitiva per quattro omicidi compiuti negli anni Settanta, che è riuscito a evitare per ben quarant’anni il carcere, fuggendo all’estero e finendo per ottenere asilo politico in Brasile. Paolo Manzo mette la parola “fine” a una delle vicende che più hanno fatto discutere l’Italia con ‘Il caso Cesare Battisti’, il libro-inchiesta edito da Paesi Edizioni che racconta la storia del terrorista più ricercato ...

Salvini e Bonafede indagati per il video su Cesare Battisti : Matteo Salvini e Alfonso Bonafede, rispettivamente Ministro dell'Interno e Ministro della Giustizia del governo, sono indagati per il video in cui fu messo alla gogna Cesare Battisti durante il suo arresto. Il reati di cui i due ministri sono accusati sono quelli previsti da due articoli di legge, entrambi non tenuti in considerazione quando è stato fatto il video incriminato. Stiamo parlando dell'articolo 114 del codice di procedura penale che ...

Cesare Battisti arrestato - Matteo Salvini e Alfonso Bonafede indagati : Procura di Roma - la bomba sul governo : Hanno riportato in Italia il terrorista Cesare Battisti ma gli indagati ora sono Matteo Salvini e Alfonso Bonafede. Paradossi italiani: la Procura di Roma ha aperto un fascicolo contro il ministro dell'Interno e quello della Giustizia con l'accusa, scrive il Giornale, di aver "violato la legge per l

Dopo Cesare Battisti il governo chiederà l’estradizione di 6 latitanti ora in Francia : Una lista contenente sei nomi di latitanti, ex terroristi di destra e sinistra, sarebbe stata preparata dai ministeri degli Interni e della Giustizia.Continua a leggere

Cesare Battisti : "Sono stato umiliato al mio arrivo in Italia" : Il terrorista dei Pac sconterà i primi sei mesi in isolamento, è uno dei 268 detenuti presenti nella struttura Oristanese: 34 sono detenuti comuni, i restanti sono associati nelle tre sezioni di alta sicurezza

Fabrizio Corona ha commentato l'arresto di Cesare Battisti : l'arresto e l'arrivo di Cesare Battisti in aeroporto a Ciampino, ripreso dalle telecamere e con rappresentanti del Governo, "è stato una cosa vergognosa; si umilia una persona: non è un trofeo di guerra". A dirlo è Fabrizio Corona, ex fotografo dei vip, che questa sera a Milano ha presentato il suo libro "Non mi avete fatto niente". Battisti, secondo Corona - che ha avuto molti problemi con la giustizia - è "una persona che ha sbagliato, e ...

Matteo Salvini contro Cesare Battisti : “Chiedi scusa e taci” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, si rivolge a Cesare Battisti dopo che quest'ultimo, dal carcere, ha detto di essersi sentito umiliato al suo arrivo in Italia: "Povero assassino comunista. Abbi dignità e rispetto. Chiedi scusa ai familiari a cui hai tolto il padre, il fratello, il figlio. Abbi almeno il gusto di tacere”.Continua a leggere

Cesare Battisti - dal carcere polemico accusa il governo : 'Mi sono sentito umiliato' : Le polemiche dopo l'arresto di Cesare Battisti, sono destinate a non placarsi ancora per parecchio tempo. Oggi il terrorista arrestato dopo 37 anni di latitanza tra Francia, Brasile e Bolivia ha ricevuto la visita, nel penitenziario di Oristano dove è detenuto, di alcuni membri del Partito Radicale. Maurizio Turco e Irene Testa hanno avuto il permesso dalla Direzione carceraria di incontrare l'ex membro dei Pac al fine di verificare se siano ...