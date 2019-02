Selfie con Salvini | il 15enne sardo | ' Volevo dargli il mio parere'

Papa Francesco - un Selfie con la spilletta : 'Apriamo i porti' : Durante l'incontro di ieri con le realtà di accoglienza 'Liberi dalla paura' a Sacrofano (Roma), don Nandino Capovilla, parroco di Marghera (Venezia) è riuscito a rubare un selfie al Papa. Ma non è stato un selfie come tanti altri, perché nella foto in questione Papa Francesco mostra una spilletta con su scritto 'Apriamo i porti'. Un messaggio chiaro, passato per il profilo Facebook del parroco di Marghera, il quale ha scelto di condividere la ...