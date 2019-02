Salvini : «Nessun gruppo unico con M5S per le Europee» : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha parlato stamani a Rtl 102.5. sulle ipotesi di un accordo rafforzato con M5s in vista delle europee. «Non sto ragionando di gruppi unici di...

Roberto Saviano sbugiardato dal capo della Polizia Franco Gabrielli : "Matteo Salvini in divisa? Nessun reato" : Un clamoroso schiaffo a Roberto Saviano. Arriva direttamente da Franco Gabrielli, il capo della Polizia, che si è espresso a margine dell'inaugurazione di una sala conferenze a Genova dedicata al commissario Antonio Esposito. Gabrielli è stato incalzato dai giornalisti, che gli chiedevano se Matteo

Silvio Berlusconi : "Nessuna possibilità di una candidatura di Salvini a presidente della Commissione europea" : "Non c'è nessuna possibilità, proprio per i numeri, per una candidatura di Matteo Salvini alla presidenza della Commissione europea". Silvio Berlusconi, ospite di Gaia Tortora a Omnibus su La7, stronca una eventuale nomina del leader della Lega come presidente della Commissione europea. Incalzato da

Diciotti - il voto online del M5s "grazia" Salvini : nessuna autorizzazione a procedere : Il M5s dice "no" all'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Si sono espressi in 52.417, di cui 30.948 (il 59,05%) hanno ritenuto che le decisioni del vicepremier leghista rientrino "nell'interesse dello Stato".

Non è l'arena - Matteo Salvini a Massimo Giletti : 'Con l'autonomia nessuno avrà più scuse' : 'In alcune zone del Paese la politica non era mai responsabile. Era sempre colpa del governo, dello Stato, dei marziani'. E ancora: 'Calabresi, pugliesi, campani: se hai treni a gasolio e formiche ...

Diciotti - sul blog M5s il quesito su Salvini | Grillo ironico : "Tra comma 22 e sindrome di Procuste" | Il leghista : "Nessuno scambio" : Sul blog delle Stelle pubblicato il testo del quesito perchiedere agli iscritti di esprimersi sulla richiesta di autorizzazione a procedere per Salvini. Il voto avverrà lunedì dalle 10 alle 19: per dire 'no' bisogna votare 'sì'. Sul blog M5s diverse proteste dagli iscritti.

Brucia la terra di nessuno. Ancora un morto a San Ferdinando - Salvini ripropone lo sgombero senza soluzioni : La ruspa, stavolta, non è arrivata. Non Ancora. Ma lo sgombero della tendopoli di San Ferdinando, dove la scorsa notte è divampato un incendio costato la vita al ventinovenne senegalese Moussa Ba, è già stato disposto. E, come per il Cara di Castelnuovo di Porto, come per l'ex Penicillina e il presidio del Baobab a Roma - gli ultimi tre grandi interventi eseguiti in ordine di tempo - il copione si ripete. Il ministro ...

TAV - Salvini : "Analisi costi-benefici non mi ha convinto". Toninelli : "Nessuno la contesti" : L'UE chiede chiarimenti all'Italia in merito all' analisi-costi benefici sulla TAV , recapitata a Bruxelles la scorsa settimana, con il commissario europeo ai trasporti Violeta Bulc che avverte: "Più ...

Diciotti - Gasparri : “Salvini ha tutelato interessi pubblici”. Giarrusso : “Da M5s nessun imbarazzo. Il voto? Decideremo” : “Propongo alla Giunta il diniego all’autorizzazione a procedere”. Questa la decisione del presidente della Giunta e relatore Maurizio Gasparri sul caso della nave ‘Diciotti’ e che riguarda il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “La decisione del presidente Gasparri non ci imbarazza. Noi terremo sempre fede ai valori del Movimento” afferma Mario Michele Giarrusso, che tuttavia non svela come il M5S voterà né in Giunta né in Aula di Palazzo ...