Renzi | ' Se la prendano con me Mia madre al gabbio | di più non potevano fare Sarà un

tg.la7

: Questo non sta bene. Calma figliolo, fai lavorare i magistrati che pian piano arriveranno anche te.… - AmataSalvo : Questo non sta bene. Calma figliolo, fai lavorare i magistrati che pian piano arriveranno anche te.… - GDS_it : Genitori #Renzi, l'ex #premier: 'Se la prendano con me, non ho paura' - Denianto70 : Ma perché le false fatturazioni le ha emesse lui? ANSA: Renzi contrattacca: 'Se la prendano con me, io sto qui'… -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Se non avessi fatto politica, oggi i miei genitori non subirebbero questo", ribadisce. "Se loro sono in questa situazione umiliante è colpa del mio impegno politico di questi anni".