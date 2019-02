Migranti | maxi-blitz nel ghetto di Borgo Mezzanone | sequestrati immobili abusivi

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Neldi, l’agglomerato di baracche abusive dove attualmente risiedono circa 1500, “la dignità, le regole e i diritti sono quotidianamente calpestati”. La Procura di Foggia presenta così l’operazione “Law and Humanity”: unche coinvolge circa 200 uomini tra polizia, carabinieri e guardia di finanza, oltre ai militari dell’Esercito. Le forze dell’ordine sono impegnate in perquisizioni e controlli tra i manufatti dove, sempre secondo indagini coordinate dalla Procura di Foggia, si consumerebbero reati come prostituzione e droga. Nel corso della mattinata le baracche abusive controllate saranno sottoposte a sequestro finalizzato all’abbattimento.L'articoloneldiproviene da Il Fatto Quotidiano.