Marte | il pianeta più estremo tra freddo | vento | tempeste di sabbia e terremoti | tutti i

Marte : un pianeta attivo dal punto di vista geologico - tra vulcanismo sotterraneo e acqua liquida nel sottosuolo : Marte un pianeta attivo dal punto di vista geologico, con fenomeni di vulcanismo sotterraneo connessi all’esistenza di acqua liquida nel sottosuolo del suo polo meridionale: è quanto emerge da un recente studio, condotto da due ricercatori del Lunar and Planetary Laboratory dell’Università dell’Arizona e pubblicato su Geophysical Research Letters, la rivista dell’American Geophysical Union (articolo: “Water on Mars, With a Grain of Salt: Local ...

Marte : Curiosity si lascia alle spalle Vera Rubin Ridge - verso nuove avventure sul pianeta rosso : Un ultimo scatto e poi via, verso nuove avventure sul pianeta rosso: Curiosity, il celebre robot della missione Nasa Mars Science Laboratory, si è lasciato alla spalle il crinale di Vera Rubin Ridge, dopo più di anno di esplorazioni. Prima di abbandonare il sito, il rover Nasa famoso per i suoi selfie, ha realizzato una panoramica che comprende anche il Rock Hall, una cresta oggetto di studio per via delle presenza di ematite, un minerale ...

Marte : la Georgia progetta di produrre vino sul Pianeta Rosso : vino Rosso su Pianeta Rosso. Toni accesi per il futuro di Marte, con filari di vite nelle valli e nettare degli dei a rincuorare i viandanti dello Spazio. Dall’alto dei suoi 8000 anni di tradizione vinicola, la Georgia, che in base alle recenti scoperte archeologiche produceva vino su larga scala già nel Neolitico, progetta di proiettare la coltivazione dei grappoli su terreni marziani. I vigneti – riporta Global Science – ...

Mars Type, il nuovo font dedicato a Marte Le fotografie e le registrazioni che negli ultimi mesi ci sono arrivate da Marte hanno stuzzicato non solo la fantasia di aspiranti astronauti & co, ma anche quella di designer e creativi. Un ...

Marte : InSight ha posizionato il suo primo strumento scientifico sulla superficie del Pianeta Rosso : Il lander InSight della NASA, “ammartato” sul Pianeta Rosso lo scorso 26 novembre, ha posizionato il suo primo strumento scientifico sulla superficie di Marte: il sismometro, sistemato sul suolo di fronte al veicolo, alla distanza che può raggiungere il braccio robotico (1,636 metri), è ben visibile nello scatto pubblicato dall’Agenzia Spaziale statunitense, con la sua copertura di colore rame illuminata dal crepuscolo. Grazie ...

Marte : InSight realizza il suo primo autoritratto con lo sfondo polveroso del Pianeta Rosso : Neanche InSight è immune alla moda del selfie: giunto da poco a destinazione, il lander targato Nasa ha infatti realizzato il suo primo autoritratto con lo sfondo polveroso del Pianeta Rosso. L’immagine, ottenuta grazie alla fotocamera installata sul braccio robotico di InSight, deriva in realtà da un collage di 11 scatti colti separatamente e uniti in un secondo momento: una tecnica di processamento già utilizzata con un altro ‘collega’ Nasa, ...