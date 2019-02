L' Istat analizzerà via Twitter il nostro rapporto con l' economia L' Istat analizzerà via

lastampa

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) L'lancia un nuovo indice sperimentale per analizzare, tramite, il "sentiment" italiano sull'. Si chiama Social Mood on Economy Index e fornirà analisi su una media quotidiana di 50 mila tweet pubblici in lingua italiana. Non sarà considerata una statistica ufficiale ma sarà più che ...