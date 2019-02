La Lazio è stata eliminata dall’Europa League

Una simu Lazio ne al computer per comprendere la meccanica della crescita dei tumori alla prostata : L’iperplasia prostatica benigna è una patologia comune negli uomini di età avanzata che induce la crescita progressiva della prostata . È stato osservato che i tumori alla prostata presenti in uomini con prostate più grandi tendono ad avere caratteristiche patologiche più favorevoli, ma i meccanismi fondamentali che spiegano l’interazione tra iperplasia prostatica benigna e cancro alla prostata sono ad oggi sconosciuti. Una recentissima ricerca ...

La riveLazione di Rossella Brescia : «A Miss Italia sono stata bullizzata» : «A Miss Italia sono stata bullizzata e costretta a ritirarmi». Lo ha svelato Rossella Brescia, 47 anni, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me: «A 19 anni, dopo aver vinto la fascia di Miss Martina e Miss Sorriso Puglia, partii per Salsomaggiore. Ma un organizzatore non faceva che dirmi: “Sei brutta, non capisco come hai fatto a vincere e arrivare fin qui perché sei veramente brutta”». Dopo l’ennesimo episodio di bullismo, Rossella si ...