Google Assistente migliora | ma Alexa è ancora lontana

Nvidia Shield - da oggi arriva (gratis) l’Assistente Google : (Foto: Nvidia) Non si ferma il lavoro degli sviluppatori Nvidia sul set top box Nvidia Shield. L’ultima funzionalità guadagnata dal dispositivo gruppo statunitense è il supporto all’Assistente Google, annunciato in queste ore e in arrivo già dalla giornata di oggi sotto forma di aggiornamento gratuito al sistema operativo. Dal termine dell’installazione, l’assistente digitale della casa di Mountain View può essere ...

Microsoft - Cortana si arrende : l’assistente vocale cede il passo a Google e Alexa : Ha combattuto strenuamente per anni contro Alexa e l’Assistente Google, ma da oggi Cortana — l’assistente digitale made in Microsoft presente su tutti i dispositivi Windows 10 ma disponibile anche su smartphone — si ritirerà dalla competizione e inizierà anzi a collaborare proficuamente con le due alternative proposte da Google e Amazon. Lo ha annunciato nientemeno che il numero uno di Microsoft, Satya Nadella, in un incontro con la ...

Come cambiare voce all’assistente Google : Non tutti sanno che Google, per il suo assistente vocale, non offre una sola tipologia di voce, bensì due. Infatti, oltre alla voce maschile, è possibile selezionare anche una voce femminile per l’assistente Google. Se leggi di più...

D-Link : nuovo router 5G e sensori/prese smart compatibili con l’assistente Google : D-Link presenta un nuovo router basato su connessione 5G tramite SIM, un sensore di rilevamento dell'acqua a batterie e due prese smart per utilizzo interno o esterno. L'articolo D-Link: nuovo router 5G e sensori/prese smart compatibili con l’assistente Google proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant - Siri - Alexa - Cortana : chi è l’assistente vocale più bravo? Ecco i risultati di un complesso test : Smart speaker, smartphone, computer: gli assistenti digitali sono sempre più integrati con i dispositivi hi-tech e presenti in maniera pervasiva nelle nostre vite. Eppure il più delle volte li usiamo senza domandarci se siano davvero efficaci ed affidabili e non orientiamo le nostre scelte d’acquisto anche in base alle loro effettive capacità. Google Assistant, Apple Siri, Amazon Alexa, Microsoft Cortana, chi sarà il migliore? La ricerca ...

Assistente Google - da oggi anche in Italia i comandi personalizzati : (Foto: Lorenzo Longihtano) A partire da queste ore l’Assistente Google, l’Assistente digitale della casa di Mountain View si è fatto più intelligente. Grazie all’ultimo aggiornamento del quale si è reso protagonista recentemente, il software è diventato in grado di eseguire più azioni una in fila all’altra impartendogli un solo semplice comando da impostare a piacimento. Le nuove azioni si chiamano routine e non sono una ...

L’assistente vocale di Google adesso può svolgere più operazioni con un solo comando : in Italia arrivano le “routine” : Ci si sveglia, si pronuncia la parola “buongiorno” e un assistente vocale ci informa sulle previsioni meteo della giornata, sui nostri impegni di lavoro, regola le luci e imposta il termostato per evitare di farci raffreddare uscendo dalle lenzuola. Non è il futuro, bensì un qualcosa che da oggi può avvenire grazie a Google Assistant e alla nuova funzionalità denominata “routine”. Assistant è l’assistente vocale di ...

Google presenta NBA All-Star Voting 2019 in esclusiva per app - sito ufficiale - Ricerca e Assistente Google : NBA All-Star Game è un incontro annuale in cui i fan della pallacanestro possono scegliere i giocatori di basket per la competizione 2019. Google sta svolgendo un ruolo esclusivo nel processo di voto che promuove pesantemente Google Assistant e la Ricerca Google. La National Basketball Association e Google hanno firmato un accordo pluriennale esclusivo con Google Assistant che prende il posto di Amazon Alexa dello scorso anno. L'articolo Google ...

L’assistente vocale di Google riuscirà a prevedere il ritardo dei voli prima delle compagnie aeree : Quante volte capita di recarsi in aeroporto in perfetto orario – magari anche in largo anticipo per effettuare i controlli di sicurezza – salvo poi essere costretti ad attese interminabili a causa del ritardo del proprio volo? Uno scenario che presto diventerà un lontano ricordo grazie all’intelligenza artificiale dell’assistente vocale di Google, chiamato Assistant, un po’ la controparte Android del SIRI targato ...