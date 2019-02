Europee | Matteo Salvini ' corteggia' i socialisti romeni e dice no al gruppo unico con M5S

PD - Matteo Renzi annuncia : 'Non mi candido alle elezioni Europee' - Sky TG24 - : L'ex premier ha rivelato che non si presenterà alle prossime europee e sull'idea di fondare un partito ha ammesso: "Ci ho pensato due volte, ma i partiti personali non servono"

Matteo Renzi a Che tempo che fa : “Non mi candido alle Europee - sul Pd ho raggiunto la pace dei sensi” : Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai1 l’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi: “Sul PD ho raggiunto la pace dei sensi. Mi sono candidato 2 volte, adesso sono un senatore un parlamentare, lotto contro questo governo. Chi vincerà le primarie del PD non deve subire il mio trattamento. Se sei democratico rispetti il risultato delle elezioni”. Il Senatore e parlamentare ha poi aggiunto “Non mi candido alle ...

Matteo Salvini - perché può far crollare il governo se Forza Italia prende il 10% alle Europee : Il mantra tra gli azzurri, almeno per quelli tra loro che ancora credono in una rinascita di Forza Italia e in una riedizione del centrodestra, è 10 per cento. Intesa come la percentuale che il partito del Cav deve scavallare alle prossime elezioni Europee per dare un segnale forte a Salvini. Lo scr

Matteo Salvini - il doppio piano dopo le Europee. Nuovo governo o elezioni : «Ma quelli quando li mollate?». «Quelli» sono i Cinque Stelle e i destinatari della domanda sono Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, i quali se la sentono ripetere ogni volta in cui si trovano a un tavolo o al telefono con i bei nomi dell'imprenditoria lombarda e veneta, i più preoccupati per i di

Elezioni Europee - Matteo Renzi si chiama fuori : "Non mi candido e non farò una mia lista" : "Non farò una mia lista, l'ho sempre definita una discussione da fantapolitica. È evidente che c'è tanta gente che vuole raccontare l'Italia in positivo e a loro vorrei dare voce. Non mi candiderò alle Europee". Parola di Matteo Renzi, protagonista dell'ultima puntata di Stasera Italia, in onda su Rete 4.L'ex segretario del Partito Democratico, dopo aver smentito le voci circa la tornata elettorale di fine maggio e le sue velleità politiche, ...

Immigrazione - i ribelli M5s contro Matteo Salvini : "Denunciamolo alle autorità Europee" : Il dramma degli immigrati torna a dividere il governo e l' intero mondo politico italiano ed europeo. L' opposizione di sinistra, Renzi in testa, torna a chiedere l' apertura dei porti, Salvini ribadisce la linea dura, scatenando nuovi maldipancia tra gli alleati grillini. Molti tra i Cinque Stelle

Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Dopo le elezioni Europee cambierà tutto" : Da una parte ci sono Bankitalia, che ha annunciato per il 2019 una crescita dell'0,6% rispetto a quella dell'1% considerata in manovra dal governo, e l'Ecofin, che potrebbe presto chiedere una correzione dei conti (cioè una manovra bis) perchè se cala il Pil ovviamente peggiora il rapporto col defic

Sondaggio - Matteo Salvini in versione Terminator : Europee - più eletti di Angela Merkel : Un Matteo Salvini in versione Terminator. Si parla della Lega e dei sondaggi in vista delle Elezioni Europee: come sottolinea affaritaliani.it, il Carroccio potrebbe avere il maggior numero di eurodeputati in assoluto, tra tutti i partiti del Continente. Le cifre emergono dalle proiezioni degli anal