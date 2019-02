Diciotti | chiesta archiviazione per Conte | Di Maio e Toninelli

Caso Diciotti : Gasparri - 'richiesta archiviazione Procura? Non mi sorprende' : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) - "Non mi sorprende la richiesta di archiviazione della Procura di Catania per il premier Conte e i ministri Di Maio e Toninelli". Lo ha detto all'Adnkronos Maurizio Gasparri, Presidente della Giunta per l'autorizzazione a procedere del Senato, commentando la notizia del

Chiesta archiviazione Caso Diciotti : Dopo il voto degli iscritti del M5S e della Giunta per le immunità, entro il 24 marzo dovrà votare anche il Senato: ma Salvini sembra ormai al sicuro. Salvini è accusato di sequestro di persona a scopo di coazione, omissione di atti d’ufficio e arresto illegale. La procura di Catania ha chiesto l'archiviazione sul Caso Diciotti per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per il vicepremier Luigi Di Maio e per il ministro dei ...

Diciotti - Berlusconi : "Voteremo no alla richiesta su Salvini - M5s ha paura e minaccia la crisi" : Il leader di Forza Italia interviene a "Domenica Live" ribadendo la sua idea sui pentastellati: "Sono inadeguati a governare un Paese, complimenti alla Lega per averli scelti come alleati"

Caso Diciotti - domani il voto online della base M5s per processare Salvini. Sotto inchiesta anche Conte - Di Maio e Toninelli : Voteremo sì, se il responso delle consultazioni online andasse in questo senso' avverte il Sottosegretario Di Stefano. Martedì il voto della giunta per le autorizzazioni. La procura di Catania apre un ...

Caso Diciotti - in cosa consiste la richiesta di autorizzazione a procedere contro Salvini : Il Decreto della Sezione per i reati ministeriali del Tribunale di Catania, che ha chiesto al Senato di procedere contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini per i noti fatti della nave Diciotti, è molto ben costruito e argomentato. Vediamone alcuni aspetti. Un passaggio chiave di tale Decreto è il seguente: “l’obbligo di salvare la vita in mare costituisce un preciso dovere degli Stati e prevale su tutte le norme e gli accordi ...

Caso Diciotti : la Giunta va verso il no alla richiesta dei magistrati catanesi su Salvini : Il presidente Gasparri, in qualita di relatore, ha proposto di respingere la richiesta di autorizzazione a procedere per il ministro dell'Interno. Sarà comunque l'aula del Senato a decidere entro la ...

Caso Diciotti : Procura Palermo chiude inchiesta su quattro scafisti : Palermo, 6 feb. (AdnKronos) - A distanza di quasi sei mesi dello sbarco dei 177 migranti dalla nave Diciotti, la Procura di Palermo ha chiuso l'indagine sui quattro presunti scafisti accusato di avere portato il barcone partito dalla Libia e diretto in Sicilia. Inizialmente i migranti a bordo del go

Palermo - chiusa l'inchiesta su nave Diciotti : sotto accusa quattro scafisti : La procura del capoluogo indaga sui trafficanti di migranti cui contesta l'associazione per delinquere. Rischiano il processo tre egiziani e un bengalese. Il filone d'inchiesta su Salvini fu trasferito a Catania