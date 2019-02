: Fb condannata per violazione copyright. E per diffamazione, illeciti legati a link non autorizzati #ANSA - Agenzia_Ansa : Fb condannata per violazione copyright. E per diffamazione, illeciti legati a link non autorizzati #ANSA - TelevideoRai101 : Copyright e diffamazione, condannata Fb - Scricci64232386 : RT @Agenzia_Ansa: Fb condannata per violazione copyright. E per diffamazione, illeciti legati a link non autorizzati #ANSA -

Violazione del diritto d'autore e: questi i reati per cui Facebook è stataa Roma, primo caso in Italia. Lo riferisce Mediaset in una nota, ripercorrendo la vicenda al termine di un contenzioso con la piattaforma social. Nel 2012 apparve nel social una pagina dedicata a un cartoon trasmesso da Italia1, con link a video illecitamente caricati e,nei commenti,pesanti insulti all'interprete della sigla del cartone. Malgrado molte diffide, Facebook non rimosse i link e Mediaset denunciò.(Di mercoledì 20 febbraio 2019)