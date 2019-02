Berlusconi | ‘Spero che questo governo cada il più presto possibile | anche tra un’ora’

Blastingnews

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Incalzato dalle domande della stampa, il leader di Forza Italia, Silvio, si è espresso su molteplici questioni della politica italiana, incentrando la sua discussione su tre punti principali: in primo luogo sulla tenuta della maggioranza governativa pentaleghista presieduta dal premier Giuseppe Conte. In secondo luogo sulla posizione dei pentastellati sul caso Diciotti che hanno impedito di fatto che Salvini finisse sotto processo per sequestro di persona. Infine, ha commentato gli arresti domiciliari per i genitori dell’ex premier Matteo Renzi, per bancarotta fraudolenta e fatturazioni false.: ‘Non si può andare avanti con quest’esecutivo’ Sul primo punto, l’ex Presidente del Milan ha dichiarato di sperare ogni singolo giorno chepossa cadere il più, “tra un’ora, domani o dopodomani”.Secondo il Cavaliere, saranno i fatti ...