Atletico Madrid-Juve 2-0 | Gimenez a segno al 78’ e Godin all’83’ | i quarti per Allegri si

Atletico Madrid – Juventus 2 a 0 : non basta il Var. Bianconeri sconfitti in Spagna : Sconfitta per la Juventus nell’incontro di andata degli ottavi di finale di Champions League. I Bianconeri hanno perso 2-0 a Madrid contro l’Atletico. Per la squadra guidata dal Cholo Simeone le reti sono state realizzate da Gimenez al 78mo e da Godin all’83mo. L'articolo Atletico Madrid – Juventus 2 a 0: non basta il Var. Bianconeri sconfitti in Spagna proviene da Il Fatto Quotidiano.

Doveva essere 5-0 - Atletico Madrid-Juventus finisce solo 2-0 : Un massacro. Calcistico s’intende. L’Atletico Madrid del Cholo Simeone passa come un rullo compressore sulla Juventus che si aggrappa all’arbitraggio, al Var, e ne esce sconfitta solo per 2-0. Il punteggio più giusto sarebbe stato 5-0. Il primo tempo è stato più o meno equo. Tranne che per un’assurda nei primi minuti a Diego Costa che era diffidato. Ma al ritorno giocherà Alvaro Morata arrivato a Madrid grazie alla ...

Pagelle Atletico Madrid-Juventus 2-0 : Szczesny unico a salvarsi - Paulo Dybala un fantasma : Al Wanda Metropolitano è andata in scena l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus. Un match molto intenso dal punto di vista fisico, come da previsione, conclusosi sul punteggio di 2-0, per via delle marcature Gimenez e Godin. Di seguito le Pagelle e le valutazioni del confronto: JUVENTUS Szczesny 6: Molto attento il portiere polacco sulle iniziative di Griezmann e soci. Una sicurezza nelle ...

Juventus-Atletico Madrid - quando si gioca il ritorno? Data - programma - orario e tv : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. Tra tre settimane andrà in scena la partita che metterà in palio il pass per il prossimo turno della massima competizione continentale per importanza: le due squadre ripartiranno dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano e si giocheranno tutto nella sfida dell’Allianz Stadium di Torino. I Campioni d’Italia ...

